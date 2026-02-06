Premier grand moment de ces JO 2026, la descente messieurs aura lieu samedi à Bormio (11h30). Les Suisses peuvent briller sur la Stelvio et succéder à Beat Feuz, vainqueur il y a quatre ans à Pékin.

Franjo von Allmen, Marco Odermatt, Alexis Monney : un des trois skieurs suisses succédera-t-il à Beat Feuz ? KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz, Bormio ATS

Pendant de la finale du 100 m lors des JO d'été, la descente messieurs attire tous les regards. Et contrairement aux précédentes éditions, la piste n'est pas née de «rien». Théâtre des Mondiaux en 1985 et en 2005, la Stelvio fait désormais partie des classiques de la Coupe du monde, au même titre que la Birds of Prey de Beaver Creek, la Saslong de Val Gardena, le Lauberhorn à Wengen et la Streif de Kitzbühel.

Traditionnellement, la descente se dispute entre Noël et Nouvel An dans des conditions souvent extrêmes sur un revêtement glacé et généralement privé de soleil. Rien de tout cela pour ces JO avec de la lumière et une neige plus douce qui va resserrer la hiérarchie.

Transition bernoise?

Dans le camp suisse, on espère évidemment avoir le successeur de Beat Feuz, titré en Chine en 2022. Le rêve serait d'ajouter un cinquième champion olympique de descente après Bernhard Russi en 1972 à Sapporo, Pirmin Zurbriggen en 1988 à Calgary, Didier Défago en 2010 à Vancouver et Beat Feuz en 2022 à Pékin.

Et Swiss-Ski dispose de sérieux atouts en Valtelline. Parce que les deux meilleurs descendeurs de la planète se nomment Marco Odermatt et Franjo von Allmen. En six courses cet hiver, ils en ont enlevé cinq dont la dernière à Crans-Montana, où von Allmen a brillé de mille feux. Le chien fou de Boltigen est le champion du monde en titre. La saison dernière en Coupe du monde sur cette piste, il avait pris la deuxième place derrière Alexis Monney. Toujours à la limite, le Bernois est un favori en puissance et il ne s'en cache pas: «Quand on se présente au départ d'une descente olympique, c'est pour aller chercher une médaille.»

Odi sent moins de pression

Presque plus que Marco Odermatt qui va de nouveau au-devant d'un sacré programme en Italie avec trois voire quatre compétitions s'il dispute le combiné alpin. Mais le Mozart de Buochs est monté à cinq reprises sur le podium (trois fois 1er, deux fois 2e). Il n'y a qu'à Crans où il n'a pas fini sur la boîte avec sa... 4e place.

Champion olympique de géant à Pékin, Odermatt a un peu moins de pression lors de ces JO, même s'il domine trois disciplines et qu'il a les moyens de détecter du métal à chaque départ. «Mais on se souvient que la presse disait la même chose à Saalbach aux Mondiaux l'an dernier et que cela ne s'est pas terminé comme ça», a expliqué le Nidwaldien. En Autriche, il n'avait finalement récolté «que» l'or en Super-G.

Vainqueur à Bormio en Coupe du monde la saison passée, Alexis Monney arrive avec de la confiance. Comme ses deux coéquipiers, le Fribourgeois a pris part aux trois entraînements et a paru à l'heure. Quant à Stefan Rogentin, la joie d'avoir obtenu sa qualification jeudi peut l'amener sur la boîte. Le Grison fait partie des outsiders.

Attention aux Italiens

Mais les Helvètes ne sont bien entendu pas les seuls favoris. Lors de la conférence de presse, les quatre représentants de Swiss-Ski ont tous dû se soumettre à une question d'un journaliste étranger germanophone concernant leurs favoris. Les Helvètes ont bien entendu mentionné les skieurs italiens et en particulier Dominik Paris.

Le colosse de Lana triomphé à six reprises en descente sur cette piste, de quoi en faire l'un des grands principaux chercheurs d'or. Seulement son dernier podium sur la Stelvio remonte à sa victoire en 2021. Victorieux sur la Streif, Giovanni Franzoni est logiquement à considérer, au même titre que Florian Schieder, galvanisés par le public transalpin.