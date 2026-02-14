  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Biathlon Maren Kirkeeide gagne le sprint devant deux Françaises

ATS

14.2.2026 - 15:59

La Norvégienne Maren Kirkeeide a gagné le sprint 7,5 km des JO 2026 à Anterselva. Elle a devancé les Françaises Océane Michelon de 3''8 et Lou Jeanmonnot de 23''7. La Suissesse Lea Meier a fini 12e.

Le sourire de Maren Kirkeeide, victorieuse du sprint 7,5 km.
Le sourire de Maren Kirkeeide, victorieuse du sprint 7,5 km.
ATS

Keystone-SDA

14.02.2026, 15:59

14.02.2026, 16:32

Le duel entre les deux premières a été d'une folle intensité. Kirkeeide, en retard après le tir debout, a réussi un finish exceptionnel pour venir coiffer Michelon sur le fil. Toutes deux ont réussi un 10/10 au tir alors que Jeanmonnot a manqué une cible, ce qui lui a sans doute coûté la victoire.

Lea Meier, qui avait brillé mercredi dans l'individuel (7e), a livré une belle course (13e), avec elle aussi un sans-faute au pas de tir. Mais elle a perdu trop de temps sur les skis, avec un retard de 1'16''5 sur la nouvelle championne olympique.

Avec un 9/10, Amy Baserga (29e) a concédé 1'46''2 alors qu'Aita Gasparin (55e) a perdu 2'24''1 en ayant également raté un tir. Lena Häcki-Gross (60e) a elle raté son affaire avec un faible 6/10 au tir et un retard de 2'39''5.

Les plus lus

Une explosion au Carnaval de Bagnes, des blessés
Les Suisses se prosternent : «Tout simplement meilleur que nous»
Nouvelles révélations chocs sur le décès de l’opposant russe Navalny
Les JO virent au cauchemar pour la «Shakira du ski»
Camille Rast : «Je trouve que la médaille n'est pas assez représentative»
Le cri de détresse de 300 personnes expulsées de leur logement