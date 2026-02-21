  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpinisme Marianne Fatton et Jon Kistler font chavirer de bonheur la Suisse

Gregoire Galley

21.2.2026

La Suisse a remporté la médaille d'argent du relais mixte en ski alpinisme. Marianne Fatton et Jon Kistler n'ont été devancés que par la paire française Harrop/Anselmet.

La joie de Jon Kistler et Marianne Fatton.
La joie de Jon Kistler et Marianne Fatton.
ats

Keystone-ATS

21.02.2026, 13:58

21.02.2026, 14:22

Et une deuxième médaille olympique en ski alpinisme pour la Suisse. Après l'or de Marianne Fatton en sprint jeudi, c'est en relais mixte que la Neuchâteloise et son partenaire zurichois Jon Kistler est allée chercher du métal.

Pour une première, ce format de relais a donné de quoi se réjouir au public présent dans les tribunes. Dès le départ, la Française Emily Harrop a donné le ton en montrant qu'elle était certainement un peu vexée d'avoir manqué l'or du sprint qui lui tendait les bras.

Partie un peu plus tranquillement, Marianne Fatton a perdu près de dix secondes sur son premier relais. Jon Kistler, brillant lors des séries du sprint mais malheureux en finale (6e), a repris du temps sur Thibault Anselmet. Insuffisant toutefois pour mettre Fatton dans des conditions idéales.

Il y a tout de même eu du suspense car la Neuchâteloise a profité de mauvaises transitions de Harrop à moins de deux secondes! Kistler a tout tenté dans le dernier relais, mais Anselmet n'a pas manqué ses transitions et a pu conserver suffisamment d'avance pour l'emporter avec plus de 11 secondes de bonus. Malgré une pénalité de trois secondes, les Espagnols ont pris la troisième place à 26''50.

Cette première de ski alpinisme fut une belle réussite et a confirmé la domination de trois nations: la Suisse, la France et l'Espagne. A voir si le format va évoluer dans quatre ans dans les Alpes françaises.

