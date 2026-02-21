  1. Clients Privés
JO 2026 Marianne Fatton et Noé Roth au service de l'équipe

ATS

21.2.2026 - 04:01

L'avant-dernière journée de compétition pourrait encore réserver son lot de belles surprises côté suisse. Notamment grâce au relais mixte de ski alpinisme et au concours par équipe mixte d'aerials.

Fatton et Roth au service de l'équipe - Gallery
Fatton et Roth au service de l'équipe - Gallery. Marianne Fatton vise une deuxième médaille d'or, avec Jon Kistler

Marianne Fatton vise une deuxième médaille d'or, avec Jon Kistler

Photo: ATS

Fatton et Roth au service de l'équipe - Gallery. Noé Roth se mettra au service de l'équipe samedi

Noé Roth se mettra au service de l'équipe samedi

Photo: ATS

Fatton et Roth au service de l'équipe - Gallery. Ryan Regez espère pouvoir faire parler sa puissance samedi à Livigno

Ryan Regez espère pouvoir faire parler sa puissance samedi à Livigno

Photo: ATS

Fatton et Roth au service de l'équipe - Gallery. Johannes Hoesflot Klaebo lorgne le Grand Chelem

Johannes Hoesflot Klaebo lorgne le Grand Chelem

Photo: ATS

Keystone-SDA

21.02.2026, 04:01

21.02.2026, 09:33

Après le sacre de Marianne Fatton jeudi en sprint individuel, les attentes sont forcément grandes concernant la grande première olympique du relais mixte en «skimo» (dès 13h30). La Neuchâteloise fera équipe avec le Zurichois Jon Kistler, 6e en individuel après avoir joué de malchance en finale.

JO 2026 - Ski alpinisme. Relais mixte : Marianne Fatton et Jon Kistler viseront la médaille

JO 2026 - Ski alpinismeRelais mixte : Marianne Fatton et Jon Kistler viseront la médaille

En aerials, le trio suisse affiche également des ambitions avant l'épreuve par équipe mixte qui débute à 10h45. La médaille d'argent cueillie vendredi par Noé Roth pourrait donner des ailes à Pirmin Werner et surtout à Lina Kozomora, maillon faible de l'équipe. Le trio avait décroché le bronze l'an dernier lors des Mondiaux.

JO 2026 - Aerials. En miraculé, Noé Roth se pare d'argent et propulse la Suisse vers un record !

JO 2026 - AerialsEn miraculé, Noé Roth se pare d'argent et propulse la Suisse vers un record !

La Suisse aura également des atouts à faire valoir en skicross chez les messieurs, quatre ans après le doublé signé par Ryan Regez et Alex Fiva. Les deux hommes sont toujours là, accompagnés de Tobias Baur et du Vaudois Romain Détraz. Regez pourra-t-il faire parler sa puissance sur un parcours où les dépassements sont compliqués? Réponse à partir de 12h avec le début de la phase éliminatoire.

Klaebo pour le Grand Chelem

Les regards se tourneront aussi du côté de Tesero, théâtre du 50 km classique messieurs en ski de fond. Vainqueur des cinq premiers titres mis en jeu dans ces joutes, Johannes Klaebo sera une nouvelle fois l'homme à battre. Le Norvégien aux 10 sacres olympiques est capable de réussir ce sextuplé inédit dans des Jeux, comme ce fut le cas lors des Mondiaux 2025 à Trondheim.

JO 2026 - Ski de fond. Pour l’éternité : Klaebo conquiert une décima olympique

JO 2026 - Ski de fondPour l’éternité : Klaebo conquiert une décima olympique

Enfin, sur la glace de Cortina, les deux premières manches du bob à quatre messieurs se dérouleront en matinée, avec trois équipages suisses. Chez les dames, les pilotes Melanie Hasler et Debora Annen disputeront en soirée les deux dernières manches en bob à deux. Dernière épreuve pour les dames également en biathlon, avec la mass-start sur 12,5 km.

JO 2026 - Bob à deux. Sauf glissade des rivales, les Suissesses trop loin des leaders

JO 2026 - Bob à deuxSauf glissade des rivales, les Suissesses trop loin des leaders

