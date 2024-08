Martin Dougoud repartira bredouille des JO de Paris. Quatrième en slalom, le Doubiste a été éliminé en demi-finale de l'épreuve du kayak cross lundi dans la Stade nautique de Vaires-sur-Marne. Sa 5e place finale ne le consolera pas.

Martin Dougoud rentrera malheureusement bredouille. KEYSTONE

ATS

«J'y croyais. J'avais les crocs. Je me sentais fort en demi-finale. Je voulais ramener une médaille à la Suisse. J'en ai même rêvé la nuit dernière», a-t-il lâché, au bord des larmes, au terme d'une petite finale qu'il a remportée. «Ma famille et mes amis sont sûrement fiers. Mais je suis rarement fier de moi. C'est dur.»

Privé de bronze pour 0''57 le 1er août en slalom, Martin Dougoud comptait bien prendre sa revanche dans l'épreuve spectaculaire du cross, nouvellement inscrite aux JO. Médaillé de bronze aux Mondiaux 2023 ainsi qu'aux Européens 2024 – mais en contre-la-montre – dans la discipline, il pouvait croire en son étoile.

Mais, aussi spectaculaire soit-il, le kayak cross n'offre aucune garantie en raison des nombreux contacts entre les quatre concurrents. Le Palois d'adoption en a fait l'amère expérience lundi après-midi. Il ainsi manqué son départ en demi-finale, prenant ensuite tous les risques, en vain.

«Joe (Clarke, 2e de la finale) et Finn (Butcher, le champion olympique) font partie des meilleurs. Mais l'Allemand (Noah Hegge, 3e) et le Tchèque (Lukas Rohan, 4e) n'étaient pas à leur place en finale. J'aurais dû trouver la solution en demi-finale», où Hegge et Rohan ont devancé le no 3 mondial Boris Neveu et Dougoud.

«Ca fait partie du sport. J'aurais dû soit partir plus fort, soit ne pas chasser Boris (3e de la demie et également privé de finale). Mais j'aurais tout aussi bien pu sortir en quart de finale. Avec un peu de recul, j'accepterai cette 5e place. Mais là, c'est vraiment dur», a-t-il répété, la voix tremblante.

Même destin pour Marx

Alena Marx n'a pas non plus signé d'exploit, pour sa troisième épreuve disputée dans ces joutes parisiennes. La Bernoise de 23 ans, 11e en kayak (demi-finaliste) et 8e en canoë en slalom, a elle aussi connu l'élimination en demi-finale de ce kayak cross, le «slalom de l'extrême». Elle a terminé au 6e rang en se classant 2e de la petite finale.

L'attente se prolonge donc encore pour le canoë-kayak helvétique, qui n'a décroché jusqu'ici qu'une seule médaille olympique, mais en régates. Le quatuor Ingrid Harlamov/Sabine Eichenberger/Daniela Baumer/Gabi Müller s'était paré d'argent en 1996 à Atlanta en kayak.

gma, ats