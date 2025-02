Le multiple champion olympique de biathlon Martin Fourcade renonce à devenir président du comité d'organisation des JO 2030. Il ne «veut pas sacrifier ses convictions», a-t-il écrit.

Martin Fourcade renonce à devenir président du comité d'organisation des JO 2030. IMAGO/PanoramiC

AFP Nicolas Larchevêque

Evoquant des «désaccords trop nombreux», comme «la gouvernance, la vision, l'ancrage territorial», l'ancien biathlète explique qu'il a pris «la difficile décision de se retirer des discussions autour de la présidence des Jeux d'hiver de 2030», alors que la création du comité d'organisation patine depuis l'automne. Alors que la création du Cojo était fixée en ce début de semaine, elle a été repoussée la semaine dernière à la nouvelle date du 18 février.

«Mon ambition pour ces Jeux est claire: ils doivent être en phase avec leur époque, pleinement conscients des enjeux écologiques et ancrés dans la réalité économique de notre pays», a expliqué dans ce courrier le champion connu pour être soucieux de l'environnement.

Vision pas partagée

«Aussi, organiser ces Jeux depuis un territoire de montagne est à mes yeux essentiel. Permettre à chaque acteur de comprendre les spécificités de la montagne d'aujourd'hui me parait indispensable pour appréhender pleinement les défis propres aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Cette vision n'est pas partagée par tous les acteurs de ce dossier et je le regrette», écrit-il encore.

Ce retrait est l'épilogue de mois de tensions entre notamment Fourcade, qui avait l'aval du mouvement sportif et de l'Elysée, et l'ex-président de région Laurent Wauquiez sur un certain nombre de sujets.