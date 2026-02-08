  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski freestyle Favorite assumée, Gremaud, la ruée vers l’or olympique

ATS

8.2.2026 - 11:47

Championne olympique de la discipline à Pékin, victorieuse de la qualification, Mathilde Gremaud est la favorite de l'épreuve olympique de slopestyle lundi à Livigno. Son duel avec la Chinoise Eileen Gu promet.

Mathilde Gremaud : «J'espère pouvoir célébrer avec la famille»

Mathilde Gremaud : «J'espère pouvoir célébrer avec la famille»

Avec deux médailles à Pékin et une à Pyeongchang, la Fribourgeoise Mathilde Gremaud participe à ses troisièmes Jeux olympiques. «Un événement unique» où elle espère cette fois-ci pouvoir «célébrer avec la famille».

27.01.2026

Keystone-SDA

08.02.2026, 11:47

Dans les clous, Mathilde Gremaud. La veille de ses 26 ans, la Gruérienne a remporté avec autorité les qualifications du slopestyle samedi. Un premier run à 76,68 points, un second évalué à 79,15 et la première place avec près de quatre points d'avance sur sa grande rivale Eileen Gu.

JO 2026 - Ski freestyle. Mathilde Gremaud et Giulia Tanno en finale du slopestyle, Höfflin KO

JO 2026 - Ski freestyleMathilde Gremaud et Giulia Tanno en finale du slopestyle, Höfflin KO

Tout s'est bien passé pour la championne olympique en titre qui tentera lundi dès 12h30 d'ajouter une quatrième médaille olympique à sa collection déjà complète, puisqu'à l'or du slopestyle en 2022, il faut ajouter le bronze du Big Air cette même année et l'argent du slopestyle en 2018 à Pyeongchang.

Au terme de la qualification, la Fribourgeoise est restée la même. Décontractée. Et avec cette sempiternelle envie de se faire plaisir sur les skis. «Je pensais juste à skier proprement, à me faire plaisir et je ferai la même chose lundi pour la finale, a-t-elle prêché. Je vais essayer de ne pas me mettre trop de pression et de profiter.»

Savoir s'adapter

Samedi, la Fribourgeoise a expliqué plus en détails le parcours: «Il m’a fallu un peu de temps pour comprendre certains rails. Les sauts étaient plutôt simples. Ce sont trois sauts assez normaux, mais il faut faire attention à la vitesse. Cela peut être un peu délicat parce qu'il faut suffisamment de vitesse sur le premier pour enchaîner les deuxième et troisième.»

«Il a encore retourné sa veste». Mathilde Gremaud «trahie» à quelques jours des JO !

«Il a encore retourné sa veste»Mathilde Gremaud «trahie» à quelques jours des JO !

«Si tu rates un peu le premier, c'est plus difficile d’avoir la vitesse nécessaire pour les suivants, poursuit-elle. J’ai dû changer mon run parce que je ne pouvais pas arriver en switch sur le dernier saut. Il faut savoir s’adapter. A part ça, le parcours est vraiment bien. On a eu dix heures d’entraînement dessus, donc on a eu le temps de le comprendre.»

La double championne du monde de la discipline, qui vient de triompher aux X Games en Big Air, se livrera certainement à un beau duel avec Eileen Gu, double championne olympique à Pékin (Big Air et half-pipe) et argentée derrière Gremaud en slopestyle.

Un run plus ambitieux en finale

Comme elle l'avait expliqué avant la compétition, Gremaud possède des runs plus compliqués pour la finale, histoire d'aller chercher davantage de points. En finale à Pékin, la Gruérienne avait obtenu 86,56 points pour devancer Gu de 0,33 point. «On a encore deux heures d’entraînement dimanche, et il y a quelques améliorations que je veux apporter à mon run, a-t-elle conclu. Je vais travailler là-dessus. J’ai deux plans différents, surtout pour les sauts, et je vais en discuter avec les coaches pour choisir une stratégie ou un run dans lequel je me sens le plus à l’aise. Voilà mon plan pour lundi: établir un plan.»

JO 2026 - Ski freestyle. Mathilde Gremaud, la montée en puissance au moment opportun

JO 2026 - Ski freestyleMathilde Gremaud, la montée en puissance au moment opportun

Deuxième Suissesse en lice après que Sarah Höfflin a échoué pour 0,16 point en qualification, Giulia Tanno vivra quant à elle enfin sa première finale olympique. La Grisonne de 27 ans, forfait à la dernière minute sur blessure tant pour les JO 2018 que pour l'édition 2022, saura-t-elle se sublimer?

