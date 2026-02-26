Mathilde Gremaud et Marianne Fatton célébrées à La Roche

La commune de La Roche (FR) a fêté dignement jeudi soir ses deux médaillées d'or olympiques de Milan-Cortina Mathilde Gremaud, en ski acrobatique, et Marianne Fatton, en ski-alpinisme. La population leur a réservé un accueil à la hauteur de leurs exploits sportifs.

Mathilde Gremaud (à g.) et Marianne Fatton ont été fêtées comme il se doit à La Roche (FR) après leur sacre olympique. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La réception officielle des championnes a rassemblé 700-800 personnes dans la halle dédiée au sport et à la culture de la commune gruérienne de 2000 habitants où se situent les remontées mécaniques de La Berra. Avant de rallier le lieu, les participants avaient défilé aux flambeaux depuis l'église du village.

Enfant du pays, Mathilde Gremaud, 26 ans, a conservé son titre olympique en slopestyle en remportant à nouveau la médaille d’or le 9 février, à Livigno. Elle n'a pas pu en revanche concourir lors de la compétition de big air quelques jours plus tard, en raison d'une blessure contractée à l'entraînement.

Rochoise d'adoption, Marianne Fatton, 30 ans, est devenue pour sa part la première championne olympique de l'histoire du ski-alpinisme en sprint le 19 février, à Bormio. Deux jours plus tard, la Neuchâteloise de Dombresson a décroché par ailleurs la médaille d'argent dans le relais mixte avec le Zurichois Jon Kistler.

Présence des autorités

Au-delà de la ferveur populaire, les deux championnes ont reçu les félicitations des autorités cantonales et communales. Le président du Conseil d'Etat Philippe Demierre était de la partie, avec ses collègues Romain Collaud, ministre des sports, et Didier Castella, tout comme évidemment le syndic et député Bertrand Gaillard.

Affichant un palmarès qui s'est étoffé au fil des ans, Mathilde Gremaud avait déjà eu les honneurs d'une réception officielle en mars 2023. La commune de La Roche avait alors fêté sa médaille d'or de slopestyle gagné le 28 février précédent lors des championnats du monde de ski acrobatique tenus à Bakouriani, en Géorgie.

La cérémonie de jeudi soir était empreinte d'une grande émotion. En s'installant à La Roche, la Neuchâteloise Marianne Fatton, qui présente également un très riche palmarès dans son sport, a fait des Préalpes fribourgeoises son terrain d'entraînement. Elle a permis au passage au canton de Fribourg d'étendre son rayonnement.