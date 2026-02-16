Séisme en Big Air ! Mathilde Gremaud forfait après une chute

Mathilde Gremaud ne décrochera pas de cinquième médaille olympique lundi soir à Livigno. La Fribourgeoise a chuté à l'entraînement avant la finale du Big Air et doit déclarer forfait en raison d'une blessure à une hanche, a annoncé Swiss-Ski.

Mathilde Gremaud a chuté à l'entraînement avant la finale du Big Air lundi à Livigno et a été évacuée sur une civière. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Victime elle aussi d'une chute et touchée à un poignet, la Zurichoise Anouk Andraska ne participera pas non plus à cette finale qui doit débuter à 19h30.

Après sa chute, Mathilde Gremaud a d'abord tenté de quitter la zone d'atterrissage par ses propres moyens, avant de finalement être évacuée sur une civière. Des examens médicaux complémentaires sont en cours, a précisé Swiss-Ski.

Troisième de la qualification, Mathilde Gremaud abordait sa dernière «compét» des JO 2026 avec l'ambition d'aller décrocher une nouvelle breloque. Mais les Jeux olympiques de la Gruérienne restent malgré tout plus que réussis.

A 26 ans, elle est devenue en Italie la première Suissesse à obtenir trois médailles consécutives aux JO dans la même discipline après l'argent de PyeongChang et l'or de Pékin en slopestyle. Elle avait aussi ajouté le bronze du Big Air à sa collection il y a quatre ans en Chine.