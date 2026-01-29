  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski freestyle Mathilde Gremaud, la montée en puissance au moment opportun

par Jean-Frédéric Debétaz

29.1.2026 - 09:54

Championne olympique de slopestyle à Pékin et 3e en Big Air, Mathilde Gremaud fait à nouveau partie des grands espoirs de médaille suisse aux JO 2026. Brillante aux récents X Games, la Fribourgeoise de 25 ans est prête pour le rendez-vous italien.

Mathilde Gremaud : «J'espère pouvoir célébrer avec la famille»

Mathilde Gremaud : «J'espère pouvoir célébrer avec la famille»

Avec deux médailles à Pékin et une à Pyeongchang, la fribourgeoise Mathilde Gremaud participe à ses troisièmes Jeux olympiques. «Un événement unique» où elle espère cette fois-ci pouvoir «célébrer avec la famille».

27.01.2026

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz

29.01.2026, 09:54

Une médaille d'or aux prestigieux X Games en Big Air assortie d'une médaille de bronze en slopestyle, et c'est toute une équipe qui respire. A Aspen, Mathilde Gremaud a réussi dimanche passé un Nose Butter 1260 Safety pour s'adjuger l'or lors de cette prestigieuse compétition dans le Colorado.

«Je travaille dessus depuis plus d’un an. Je l’avais déjà plaqué sur la neige, mais les X Games sont l’endroit parfait pour le réussir à nouveau. Je suis super excitée d’y être parvenue», a-t-elle confié au site spécialisé skiactu.ch, soulignant pour La Liberté avoir également «le Switch 1440 en stock».

X Games d'Aspen. Mathilde Gremaud se met en lumière avant les Jeux !

X Games d'AspenMathilde Gremaud se met en lumière avant les Jeux !

Les précédentes sorties de la Gruérienne n'étaient il est vrai pas aussi prometteuses. Vainqueure en slopestyle à Stubaï en ouverture de saison, la vice-championne olympique de slopestyle de Pyeongchang 2018 avait ensuite raté ses deux concours de Big Air en Chine.

De retour en Europe pour une manche de slopestyle à Laax, la Fribourgeoise n'a pas pu faire mieux que 7e à la mi-janvier, alors qu'elle n'avait plus quitté le podium en slopestyle depuis Silvaplana en mars 2023! Les X Games lui ont fait le plus grand bien: «Ça fait vraiment du bien de gagner à nouveau.»

Le retour de Misra Noto

La Gruérienne avait évoqué le grand rendez-vous olympique avec Keystone-ATS avant le début de la saison. «Oui, il y a les Jeux, mais il faut déjà y arriver, expliquait-elle. Bien des choses peuvent se passer avant. Je fonctionne beaucoup au feeling. Mes objectifs sont orientés sur mes sensations.»

JO 2026. Livigno, théâtre d'exploits historiques pour la Suisse ?

JO 2026Livigno, théâtre d'exploits historiques pour la Suisse ?

Compte tenu des résultats obtenus à Aspen, la skieuse de La Roche doit se sentier bien, et elle visera deux médailles à Livigno. Depuis peu, elle bénéficie à nouveau des conseils de Misra Noto, en plus de ceux du coach Greg Tüscher. Comme elle l'expliquait au micro de la RTS il y a quelques semaines, le retour de Noto lui permet d'avoir une voix et un oeil supplémentaires.

Pour la double championne du monde, les JO 2026 ne sont de toute manière «pas la chance de ma vie. J'ai l'impression que la chance de ma vie, j'ai déjà eu l'occasion de la saisir et j'ai eu la chance de réussir à la saisir. Là j'ai une nouvelle opportunité qui s'offre à moi, et j'ai aussi envie de la saisir», disait-elle à l'automne.

«Tout à gagner et tout à perdre»

Malgré cet apparent détachement, la Fribourgeoise sait que son titre olympique de 2022 fait d'elle la fille à battre en slopestyle le lundi 9 février à Livigno, un jour avant son 26e anniversaire. Deux jours plus tôt, il faudra quand même franchir le cap des qualifications. Et puis le lundi 16, ce sera le Big Air.

«J'ai tout à gagner et tout à perdre en même temps, estimait-elle en octobre. Donc en fait, je me dis que ce n'est que du bonus, parce que je suis déjà allée deux fois aux Jeux et que j'ai ramené trois médailles.»

JO 2026. Que sont devenus les onze médaillés suisses de 2022 ?

JO 2026Que sont devenus les onze médaillés suisses de 2022 ?

Pour aller chercher une médaille d'or en Big Air, il faudra certainement poser tant son Nose Butter 1260 Safety que le Switch 1440 qu'elle est la seule à maîtriser. Aux JO, il s'agit de réussir deux sauts différents, alors que tout se joue sur un seul saut aux X Games.

Il faudra donc être bien dans sa tête en gardant cette approche où la quête de l'or n'est pas une finalité. «Si je me sens bien, je vais pouvoir faire une nouvelle figure. Et si je peux faire une nouvelle figure, normalement j'aurai un bon résultat», racontait-elle aussi avant le début de la saison.

Poser un run propre, être satisfaite d'elle-même, repousser ses limites, Mathilde Gremaud n'a clairement pas que l'or en tête. Et c'est peut-être ça qui peut l'aider à se sublimer et à gagner.

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Les sites olympiques des Jeux d'hiver 2026

Vous vous demandez où auront lieu les Jeux d’hiver ? Découvrez les sites olympiques de Milan, répartis entre la ville et les régions alpines, où se dérouleront les principales compétitions.

15.01.2026

