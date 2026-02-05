  1. Clients Privés
«Il a encore retourné sa veste» Mathilde Gremaud «trahie» à quelques jours des JO !

par Jean-Frédéric Debétaz, Livigno

5.2.2026 - 09:11

Victorieuse du Big Air aux derniers X Games à Aspen, Mathilde Gremaud arrive à Livigno avec le plein de confiance pour les JO. Mais la Fribourgeoise a dû faire face à une nouvelle trahison.

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz, Livigno

05.02.2026, 09:11

05.02.2026, 09:11

05.02.2026, 09:12

Cela ressemble à un mauvais remake. En posant une question sur le retour de l'entraîneur zurichois Misra Noto dans son cercle, Mathilde Gremaud a lâché une petite «bombe». «Alors il y a eu un petit twist, a répondu la Fribourgeoise en serrant un peu les dents. Voilà trois jours, il a retourné une nouvelle fois sa veste et a choisi d'aider la Chine (réd: et donc la double championne olympique Eileen Gu). Je me suis pris un puck dans les dents.»

Pour rappel, Misra Noto avait coaché les Suissesses plusieurs années avant de partir aider Eileen Gu avant les JO de Pékin. Grâce à son aide, la championne sino-américaine avait remporté l'or en half-pipe et en Big Air, ainsi que l'argent en slopestyle derrière...Gremaud.

La Gruérienne était-elle accompagnée de Noto dans le Colorado? «Non, on n'a pas fait de compétitions ensemble. Il était à Laax en fin d'année parce qu'il était avec un Italien et après à Corvatsch avec moi.» Est-ce à dire que ce qui sonne comme un coup de poignard dans le dos va offrir une motivation supplémentaire à la championne olympique de slopestyle? «Oui et non. On en a beaucoup parlé, mais ce n'est pas vraiment dans mon caractère de prendre une revanche comme ça et puis de me dire 'Je veux les bouffer'. Je dois me concentrer sur moi. Ce qui se passe c'est qu'il a perdu de l'importance à mes yeux. Une fois, OK. Il m'a fallu trois ans pour digérer. Mais deux fois, là c'est assez.»

Un team solide

Heureusement, la double championne du monde de slopestyle, qui aura 26 ans dimanche, n'est pas démunie à la suite de cette péripétie. Elle peut encore compter sur Greg Tuscher, le coach de l'équipe nationale qui est notamment celui qui l'a lancée à Aspen lors du Big Air pour lui donner davanatage de vitesse et lui permettre de réaliser ce superbe Nose Butter 1260 Safety synonyme de première place.

«Ce n'est pas comme si mon team s'effondrait, avec Greg on a une super entente, explique-t-elle. Dans un premier temps, j'ai travaillé avec Misra parce que Greg n'était pas disponible pour être là tout le temps avec moi. Et j'avais besoin de quelqu'un qui fasse ça pour ma préparation. Je vais garder ce que j'ai fait avec Misra, ça ne change rien à mon ski. Mais en tant qu'humain, en tant que personne, et même pas en tant qu'athlète, en tant que personne, pour moi ce n'est pas une personne décente. On ne partage pas les mêmes valeurs, là c'est sûr à 100%. J'avais de l'espoir avant. Je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qui pourrait durer sur le long terme, et puis en fait là pour moi c'est clairement la clé sous la porte.»

La meilleure réponse de Gremaud serait de faire comme il y a quatre ans à Pékin en allant chercher l'or. Et cette fois devant une grande partie de son fan's club.

