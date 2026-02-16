  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il répond toujours présent» Meillard paré d’or ! Le skieur d’Hérémence fait main basse sur Bormio

ATS

16.2.2026 - 20:14

Loïc Meillard repart de Bormio avec une collection complète de médailles. Depuis les Mondiaux de Cortina en 2021, le skieur d'Hérémence est devenu un homme de grands rendez-vous.

Loïc Meillard a obtenu un set complet de médailles olympiques à Bormio.
Loïc Meillard a obtenu un set complet de médailles olympiques à Bormio.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 20:14

16.02.2026, 20:42

Triple médaillé à Saalbach avec notamment l'or en slalom, triple médaillé à Bormio avec encore le plus beau des métaux sur le virage court, Loïc Meillard est en train de se constituer un palmarès plus que séduisant.

La larme à l'oeil, Thierry Meynet, l'un des entraîneurs de technique, avait la banane: «Lolo répond toujours présent sur les grands rendez-vous depuis quelque temps. C'est juste phénoménal, c'est énorme, il n'y a pas de mots. Je suis trop fier de l'ensemble de l'équipe.»

JO 2026 - Ski alpin. Loïc Meillard en or : «Il a été énorme, c’est juste phénoménal»

JO 2026 - Ski alpinLoïc Meillard en or : «Il a été énorme, c’est juste phénoménal»

Pas exceptionnel sur la manche de slalom du combiné par équipe, Meillard avait quand même trouvé les ressources pour aller chercher l'argent. Mais Thierry Meynet savait que son protégé se remobiliserait. «J'ai toujours su qu'une semaine plus tard, Loïc serait là et c'était aujourd'hui qu'il fallait faire la course parfaite. Au final, on a gagné les deux, le combiné par équipe et le slalom. C'est un rêve éveillé que je vis. J'ai attendu longtemps en tant qu'entraîneur pour connaître enfin cette première place.»

Se coéquipiers ont aussi tenu à féliciter le nouveau champion olympique. «Alors là, après son titre mondial, il fait un sacré joli doublé, a commenté Daniel Yule. Après je pense que ce n'est pas vraiment une surprise. Cela fait depuis un certain nombre d'années, ou plutôt non, je ne me rappelle même pas une journée où j'ai été plus vite que lui à l'entraînement. Et je pense que l'on peut compter sur les doigts d'une main les journées d'entraînement où quelqu'un a été plus vite que lui. On voit qu'il a la confiance et il commence à montrer tout ça en course. C'est sûr que s'il continue comme ça, je pense qu'il ne va pas s'arrêter là.»

JO 2026 - Ski alpin. Fin en apothéose : Loïc Meillard sacré champion olympique de slalom !

JO 2026 - Ski alpinFin en apothéose : Loïc Meillard sacré champion olympique de slalom !

Tanguy Nef, qui partage souvent sa chambre avec le Valaisan en Coupe du monde, a motivé son coéquipier. «Entre les manches, j'ai dit à Loïc qu'on n'allait pas leur laisser le titre de slalom, raconte le Genevois. J'ai dit 'Loïc, il va falloir vraiment que tu mettes les gaz' et c'est exactement ce qu'il a fait. C'était incroyable à voir. J'aurais bien voulu partager ce moment avec lui sur le podium, mais voilà, aujourd'hui c'est lui qui a vraiment fait la différence et porté l'équipe et je suis très très content pour lui.»

Les plus lus

Hillary Clinton lance un avertissement clair à l'Europe
Loïc Meillard en or : «Il a été énorme, c’est juste phénoménal»
Suivez la demi-finale Canada - Suisse en direct
L’or olympique et un heureux événement pour Loïc Meillard !
Hors de lui, Atle Lie McGrath jette ses bâtons, déchausse et part dans la montagne
«Plus de peur que de mal» - Mathilde Gremaud s’en sort bien