Loïc Meillard survit à l’hécatombe et jouera une médaille en slalom

JO 2026 - Ski alpin Meillard survit à l’hécatombe et jouera une médaille en slalom

ATS

16.2.2026 - 10:50

Loïc Meillard est en course pour une médaille à l'occasion du slalom olympique lundi à Bormio. Le champion du monde de la discipline est 2e à 0''59 du Norvégien Atle Lie McGrath.

Loïc Meillard joue placé lors du slalom olympique.
Loïc Meillard joue placé lors du slalom olympique.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 10:50

16.02.2026, 11:30

Parti avec le dossard 2 sous une neige abondante, le skieur d'Hérémence a su skier avec finesse, l'une de ses grandes qualités et un atout sur cette neige forcément molle. Un seul homme a été plus rapide que le Valaisan d'origine neuchâteloise, Atle Lie McGrath. Le Norvégien, parti en premier, a su profiter d'une piste parfaite pour creuser des écarts.

Leader de la spécialité, le Norvégien est là où on l'attendait. Deux hommes ont réussi à rester sous la seconde de retard: l'Autrichien Fabio Gstrein, 3e à 0''94, et le Norvégien Timon Haugan à 0''96. Avec encore Henrik Kristoffersen 6e (à 1''59), les Scandinaves ont répondu présents, comme toujours en slalom. Champion olympique de géant, Lucas Pinheiro Braathen avait 0''26 d'avance sur McGrath avant de sortir, comme beaucoup d'autres concurrents sur une manche qui a fait des dégâts.

JO 2026 - Ski alpin. Braathen écrit l'histoire, deux nouvelles médailles pour la Suisse !

JO 2026 - Ski alpinBraathen écrit l’histoire, deux nouvelles médailles pour la Suisse !

Brillant lors de la manche du slalom du combiné, Tanguy Nef n'a pas eu le même flow sur ce tracé. Le Genevois occupe le 10e rang à 2''32. Matthias Iten est 16e provisoire à 2''82 et Daniel Yule 19e à 3''28. Si les conditions restent les mêmes, partir parmi les premiers en seconde manche pourrait être un grand avantage. Réponse à 13h30.

JO 2026 - Ski alpin. Démonstration suisse ! Von Allmen/Nef en or, l'argent pour Odermatt/Meillard

JO 2026 - Ski alpinDémonstration suisse ! Von Allmen/Nef en or, l'argent pour Odermatt/Meillard

Loïc Meillard survit à l’hécatombe et jouera une médaille en slalom