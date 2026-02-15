  1. Clients Privés
JO 2026 - Monobob Melanie Hasler 4e après 2 manches, mais loin du podium

ATS

15.2.2026 - 13:08

Melanie Hasler pointe au 4e rang de l'épreuve olympique de monobob après deux des quatre manches. Mais l'Argovienne accuse un retard conséquent sur le podium provisoire.

Melanie Hasler pointe au 4e rang après 2 des 4 manches.
Melanie Hasler pointe au 4e rang après 2 des 4 manches.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.02.2026, 13:08

15.02.2026, 13:41

La championne d'Europe 2026, 5e à l'issue de la première descente à Cortina, a profité d'une deuxième manche manquée par l'Américaine Kaysha Love pour grignoter un rang. Mais elle se retrouve tout de même à 0''47 de la 3e place, occupée par l'Américaine Kaillie Humphries Armbruster, et à 0''78 de la leader Laura Nolte.

Deuxième Suissesse en lice dans cette épreuve, Debora Annen a manqué son affaire. La Schwytzoise, 14e, a concédé 1''75 à l'Allemande Laure Nolte. Celle-ci possède par ailleurs une marge de 0''22 sur sa plus proche poursuivante, l'Américaine Elana Mayers Taylor.

