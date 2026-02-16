Melanie Hasler rate le podium d’un souffle à Cortina

Melanie Hasler a pris la 5e place finale de l'épreuve de monobob des Jeux olympiques lundi soir à Cortina. Quatrième mais déjà loin du podium à mi-parcours, l'Argovienne a reculé d'un rang.

Melanie Hasler a dû se contenter du 5e rang en monobob. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au terme des quatre manches, la championne d'Europe en titre a concédé 1''06 à l'Américaine Elana Meyers Taylor, qui a dépassé l'Allemande Laura Nolte à l'issue de l'ultime descente. Une autre Américaine, Kailie Armbruster Humphries complète le podium.

Deuxième Suissesse en lice dans cette épreuve, Debora Annen a terminé hors du top 10. Onzième, la Schwytzoise a tout de même corrigé le tir alors qu'elle figurait au 14e rang après deux manches.

Les deux Suissesses auront une deuxième chance de décrocher une médaille olympique lors du bob à deux. Melanie Hasler fera équipe avec sa pousseuse Nadja Pasternack, et Debora Annen concourra avec Salomé Kora, première Suissesse à participer à des Jeux d'été et d'hiver (4e avec le relais 4x100 m à Tokyo).