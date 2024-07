Les triathlètes suisses n'ont pas imité l'exploit de Julie Derron, médaillée d'argent mercredi.

Adrien Briffod n’a pas eu voix au chapitre mercredi à Paris. KEYSTONE

Max Studer et Adrien Briffod ont terminé respectivement 40e et 49e d'une course remportée par le Britannique Alex Yee. Déjà distancés après les 1500 m de natation, Studer et Briffod n'ont pas réussi à revenir sur le groupe de tête lors des 40 km de vélo.

Spécialiste de la course à pied, Studer a repris quelques places sur la dernière portion mais il a terminé à près de sept minutes de Yee, qui a dépassé le Néo-Zélandais Hayden Wilde en toute fin de course. Le Français Léo Bergère a complété le podium.

