Michelle Andres et Aline Seitz défendront les couleurs suisses vendredi lors de l'épreuve de Madison. Les deux Argoviennes, âgées de 27 ans, espèrent réussir une bonne course.

Elles avaient manqué de peu la qualification pour les JO de Tokyo voici trois ans, mais cette fois elles sont parvenues à leurs fins. Leur grande force, c'est de très bien se connaître puisqu'elles se sont rencontrées «environ à l'âge de 9 ans», se souvient Aline Seitz, qui a trois mois de plus que sa collègue.

Toutes deux pratiquaient alors le VTT. Mais lors de tests de performance, il a été constaté que leurs qualités pourraient mieux s'exprimer sur la piste. «Cela aide énormément de si bien se connaître», souligne Michelle Andres. «Le langage corporel de l'autre nous est familier, on ne peut rien se cacher et tout se dire», explique-t-elle encore.

La répartition des rôles est clairement établie. Andres est la tacticienne, Seitz s'occupe des sprints pour inscrire les points. En Madison, les 16 équipes disputent 120 tours de vélodrome (30 km). Tous les dix tours, il y a un sprint dont des points sont attribués aux quatre premiers. Des points supplémentaires sont accordés quand une équipe en double une autre.

Au final, le duo qui a récolté le plus de points gagne l'épreuve. Une seule cycliste par équipe roule sur la piste, les changements sont illimités.

Avec la réserve typiquement suisse qui les caractérise, les deux Argoviennes ne veulent pas se donner un objectif chiffré. «Le Madison est une discipline extrêmement tactique», explique Aline Seitz. «On va essayer de tout faire juste techniquement et tactiquement, et si on y arrive il y aura un bon résultat.» Michelle Andres ajoute: «Un diplôme serait cool.»

Aline Seitz aura encore une deuxième occasion de s'illustrer. Elle sera dimanche matin lors de l'Omnium la dernière Suissesse en lutte pour les médailles lors de ces JO.

