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«Grazie di tutto» Les Jeux paralympiques 2026 sont officiellement terminés

ATS

15.3.2026 - 22:53

Les Jeux paralympiques en Italie ont pris fin dimanche, avec l'extinction des deux chaudrons situés simultanément à Milan et Cortina. Le relais est passé à la France pour les Jeux d'hiver de 2030.

Keystone-SDA

15.03.2026, 22:53

Un peu plus tôt lors de la cérémonie, qui s'est tenue dimanche soir dans le stade olympique de Cortina, le drapeau des Jeux a été remis aux présidents de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Renaud Muselier et Fabrice Pannekoucke, marquant ce passage de relais entre les deux pays voisins.

Marqués par le retour des délégations russes et bélarusses sous leur drapeau pour la première fois depuis 2014, les Jeux paralympiques de Milan Cortina ont, sur le plan sportif, confirmé la domination de la Chine, qui termine en tête du tableau des médailles (44, dont 15 titres).

Carton suisse aux Paras 2026. «Remporter six médailles, c'est absolument exceptionnel»

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Le trio de tête est complété par les Etats-Unis, et la Russie. Un retour contesté qui avait provoqué la colère de plusieurs pays européens, dont l'Ukraine.

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