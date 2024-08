Roman Mityukov disputera jeudi soir (à 20h38) sa première finale olympique en individuel. Le Genevois a signé le 2e temps des demi-finales du 200 m dos, en 1'56''05.

Auteur du meilleur chrono dans les séries matinales (1'56''62) au lendemain de son 24e anniversaire, Roman Mityukov a maîtrisé son sujet en demi-finale. Sixième après 50 m, quatrième après 100 m puis troisième après 150 m, il a produit son effort dans la dernière ligne droite pour remporter sa course.

«J'ai essayé de contrôler au maximum. Le but était de ne pas nager à 100% ce soir, mais de le faire en finale. L'objectif est atteint. Je voulais aussi pouvoir nager au milieu, je serai à la ligne 5 donc là aussi c'est réussi. Mais je suis quand même très fatigué», a-t-il analysé en zone mixte, le visage serein.

«Tout sera possible en finale. Mais que je me sente parfaitement bien ou pas, il faudra nager vite», a-t-il poursuivi. «Je sais que les coulées et les virages restent mon point faible, même si j'ai progressé dans ces domaines. Je dois tout miser sur la nage, c'est là où je suis le plus fort», a-t-il encore lâché.

Tous les espoirs lui seront donc permis jeudi soir en finale. Le meilleur temps des demi-finales a été l'oeuvre du Hongrois Hubert Kos (1'55''96), vainqueur de la première demie. Le Sud-Africain Pieter Coetze a signé le 3e temps en 1'56''09.

