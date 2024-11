La breakeuse australienne Raygun a annoncé mercredi quitter la compétition après avoir été bouleversée par la vague de réactions surtout négatives à sa performance des Jeux olympiques de Paris.

La prestation de «Raygun» aux JO de Paris avait suscité de vives réactions. IMAGO/AAP

AFP Nicolas Larchevêque

Rachael «Raygun» Gunn, 37 ans, chargée de cours à l'université de Sydney, a été ridiculisée par certains et acclamée par d'autres pour sa performance unique à Paris, où elle n'a remporté aucun de ses trois face-à-face avec d'autres B-Girls.

Les mouvements de Raygun, notamment son imitation d'un kangourou, et son survêtement aux couleurs de l'Australie ont été parodiés dans le monde entier, notamment par l'animateur de télévision américain Jimmy Fallon. Elle a fait l'objet de critiques et de moqueries encore plus virulentes en ligne.

Face aux réactions «vraiment bouleversantes», «je ne vais plus participer à des compétitions», a annoncé la breakeuse à la station de radio australienne 2DayFM. «Je me préparais vraiment à poursuivre la compétition mais cela semble être désormais une chose vraiment difficile pour moi», a confié Raygun mercredi.

Avec un tel niveau d'attention, des gens filmant sa prestation et la mettant en ligne «ce ne serait tout simplement plus la même expérience», a-t-elle dit. La breakeuse avait précédemment dit ne pas avoir imaginé que sa performance ouvrirait la porte «à tant de haine, ce qui a été franchement assez dévastateur». «J'ai travaillé d'arrache-pied pour me préparer aux Jeux olympiques et j'ai donné tout ce que j'avais, vraiment», avait-elle assuré.

Tournée en ridicule, la breakeuse avait reçu le soutien d'athlètes australiens et du Premier ministre de son pays. En septembre, la Fédération mondiale de danse sportive (WDSF) l'a désignée meilleure breakeuse au monde, au regard des événements organisés entre décembre 2023 et les Jeux, comme le Championnat d'Océanie dont elle est ressortie vainqueure durant cette période.

Présent pour la première fois aux Jeux olympiques de Paris, le breaking ne figurera pas lors des JO 2028 de Los Angeles, aux Etats-Unis.