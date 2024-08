Morgane Métraux s’est donné le droit de rêver à un podium olympique jeudi. La Vaudoise a rendu une carte de -6 pour pointer provisoirement en tête au 2e tour.

Morgane Métraux s’est donné le droit de rêver à un podium olympique jeudi. ats

ATS

Son début de journée fut flamboyant. Morgane Métraux a ainsi réussi quatre birdies et un eagle sur les six premiers trous du parcours du Golf national de Guyancourt pour se retrouver déjà seule en tête (-8 au total) devant la Française Céline Boutier, leader la veille au soir. Elle est même passée à -10 après un deuxième eagle réalisé sur le no 9.

Les choses se sont quelque peu gâtées sur le retour, avec un seul birdie pour trois bogeys. Morgane Métraux a notamment manqué son approche sur le no 18, sa balle terminant même dans l’eau. Mais avec un total de -8, elle compte par exemple 5 coups d’avance sur Céline Boutier, dont le 2e tour fut bien compliqué (+4 jeudi).

La Genevoise Albane Valenzuela s’en est en revanche moins bien sortie que sa compatriote. Dans le par jeudi soir, elle a rendu une carte de +2 à l’issue d’un 2e tour dans lequel elle a commis 4 bogeys pour seulement 2 birdies.

ats