Mujinga Kambundji a une nouvelle fois été au rendez-vous le jour J, en finale olympique du 100 m. Elle a pris la 6e place en 10''99, réalisant sa meilleure course depuis deux ans.

Mujinga Kambundji affichait un large sourire après sa 6e place sur 100m. ATS

Comme à Tokyo 2021 (6e déjà), Kambundji (32 ans) a répondu présent, montant en puissance au fil des jours et des tours. Elle n'avait signé que le 12e temps des séries et le 7e des demi-finales, et son début de saison ne fut pas flamboyant.

Il a manqué 7 centièmes à la sportive suisse des années 2019 et 2022 pour accrocher le podium. Son départ fut extraordinaire. La Suissesse a même donné l'impression, après 50 m, de pouvoir accrocher une médaille. Il ne s'en est pas fallu de beaucoup.

Elle aura à nouveau l'occasion d'approcher du podium sur 200 m, sans parler du relais 4x100 m.

Voilà dix ans que Mujinga Kambundji, ancienne championne du monde en salle du 60 m et médaillée de bronze aux Mondiaux 2019 sur 200 m, met le feu au sprint suisse, européen et, parfois, mondial. Elle dispute ses quatrièmes Jeux et a couru sa quatrième finale (deux fois sur 100 m, une fois sur 200 plus une fois en relais).

Devant, Julien Alfred, de la Sainte-Lucie, a écrit l'histoire pour son pays en remportant un premier or olympique pour son pays (10''72). Les Américaines Sha'Carri Richardson (10''87) et Melissa Jefferson (10''92) repartent avec les places d'honneur.

ats