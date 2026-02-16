Nadine Fähndrich participera mercredi (11h45) au sprint par équipes des Jeux olympiques avec Nadja Kälin, et non pas avec Anja Weber. Les entraîneurs de Swiss-Ski ont justifié cette décision par les derniers résultats et la courbe de forme.
Anja Weber avait remporté la médaille de bronze aux derniers Championnats du monde aux côtés de Nadine Fähndrich. Elle a en outre obtenu de meilleurs résultats que Nadja Kälin cette saison en sprint. Mais la 4e place de Kälin lors du skiathlon au début des JO a visiblement fait pencher la balance en sa faveur.