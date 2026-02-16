  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski de fond Nadine Fähndrich avec Nadja Kälin sur le sprint par équipes

ATS

16.2.2026 - 21:50

Nadine Fähndrich participera mercredi (11h45) au sprint par équipes des Jeux olympiques avec Nadja Kälin, et non pas avec Anja Weber. Les entraîneurs de Swiss-Ski ont justifié cette décision par les derniers résultats et la courbe de forme.

Nadine Fähndrich fera équipe avec Nadja Kälin au sprint olympique.
Nadine Fähndrich fera équipe avec Nadja Kälin au sprint olympique.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 21:50

Anja Weber avait remporté la médaille de bronze aux derniers Championnats du monde aux côtés de Nadine Fähndrich. Elle a en outre obtenu de meilleurs résultats que Nadja Kälin cette saison en sprint. Mais la 4e place de Kälin lors du skiathlon au début des JO a visiblement fait pencher la balance en sa faveur.

Les plus lus

Loïc Meillard en or : «Il a été énorme, c’est juste phénoménal»
Hillary Clinton lance un avertissement clair à l'Europe
L’or olympique et un heureux événement pour Loïc Meillard !
«Plus de peur que de mal» - Mathilde Gremaud s’en sort bien
Hors de lui, Atle Lie McGrath jette ses bâtons, déchausse et part dans la montagne
«Oui, il reste le slalom... sur une piste pour les juniors de 44 secondes»