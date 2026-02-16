Nadine Fähndrich participera mercredi (11h45) au sprint par équipes des Jeux olympiques avec Nadja Kälin, et non pas avec Anja Weber. Les entraîneurs de Swiss-Ski ont justifié cette décision par les derniers résultats et la courbe de forme.

Nadine Fähndrich fera équipe avec Nadja Kälin au sprint olympique. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Anja Weber avait remporté la médaille de bronze aux derniers Championnats du monde aux côtés de Nadine Fähndrich. Elle a en outre obtenu de meilleurs résultats que Nadja Kälin cette saison en sprint. Mais la 4e place de Kälin lors du skiathlon au début des JO a visiblement fait pencher la balance en sa faveur.