Nadine Fähndrich tentera d'oublier la déception engendrée par son élimination en quart de finale du sprint olympique dès jeudi. La Lucernoise disputera le 10 km en skating, a annoncé Swiss-Ski.

Nadine Fähndrich disputera le 10 km en skating des JO de Milan-Cortina. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Quatre Suissesses seront au départ de cette épreuve, Lea Fischer, Marina Kälin et sa soeur Nadja ayant également été retenues. C'est Nadja Kälin, 4e du skiathlon dans ces Jeux, qui a les meilleures chances de s'illustrer, le top 10 étant à sa portée.

La sélection pour le 10 km messieurs, prévu vendredi, a également été dévoilée mercredi par Swiss-Ski. Beda Klee, Noe Näff et Nicola Wigger.