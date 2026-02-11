Nadine Fähndrich tentera d'oublier la déception engendrée par son élimination en quart de finale du sprint olympique dès jeudi. La Lucernoise disputera le 10 km en skating, a annoncé Swiss-Ski.
Quatre Suissesses seront au départ de cette épreuve, Lea Fischer, Marina Kälin et sa soeur Nadja ayant également été retenues. C'est Nadja Kälin, 4e du skiathlon dans ces Jeux, qui a les meilleures chances de s'illustrer, le top 10 étant à sa portée.
La sélection pour le 10 km messieurs, prévu vendredi, a également été dévoilée mercredi par Swiss-Ski. Beda Klee, Noe Näff et Nicola Wigger.