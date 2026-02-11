  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski de fond Nadine Fähndrich en quête de rachat sur le 10 km

ATS

11.2.2026 - 10:27

Nadine Fähndrich tentera d'oublier la déception engendrée par son élimination en quart de finale du sprint olympique dès jeudi. La Lucernoise disputera le 10 km en skating, a annoncé Swiss-Ski.

Nadine Fähndrich disputera le 10 km en skating des JO de Milan-Cortina.
Nadine Fähndrich disputera le 10 km en skating des JO de Milan-Cortina.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.02.2026, 10:27

Quatre Suissesses seront au départ de cette épreuve, Lea Fischer, Marina Kälin et sa soeur Nadja ayant également été retenues. C'est Nadja Kälin, 4e du skiathlon dans ces Jeux, qui a les meilleures chances de s'illustrer, le top 10 étant à sa portée.

JO 2026 - Ski de fond. Nadja Kälin offre une inattendue et remarquable 4e place à la Suisse

JO 2026 - Ski de fondNadja Kälin offre une inattendue et remarquable 4e place à la Suisse

La sélection pour le 10 km messieurs, prévu vendredi, a également été dévoilée mercredi par Swiss-Ski. Beda Klee, Noe Näff et Nicola Wigger.

Les plus lus

Suivez le super-G messieurs en direct
Carnaval valaisan : comment Twint sert à escroquer les commerçants
Jacques Moretti face aux parties civiles et au regard d'une mère dévastée
Un proche de Donald Trump déclenche une vaste enquête du FBI
La justice joue un mauvais tour à Donald Trump
Donald Trump s'en prend de nouveau violemment à la Suisse !