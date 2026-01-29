  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Ski de fond Nadine Fähndrich mûre pour un premier exploit olympique

par Hans Leuenberger

29.1.2026 - 10:11

Ses performances dans la Vallée de Conches l'ont confirmé: Nadine Fähndrich est bien le meilleur atout suisse dans les épreuves nordiques des Jeux d'hiver 2026. Elle est mûre pour un premier exploit olympique.

Nadine Fähndrich est le meilleur atout suisse dans les épreuves nordiques.
Nadine Fähndrich est le meilleur atout suisse dans les épreuves nordiques.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Hans Leuenberger

29.01.2026, 10:11

Sa 3e place en sprint et son top 10 sur 20 km lors de la répétition générale olympique du week-end dernier sont sans prix. Nadine Fähndrich a envoyé un message clair sur les skis: elle est en forme, a confiance en elle et est sur la bonne voie.

Lorsque la Lucernoise évoquait les JO ces dernières semaines, elle le faisait avec calme et clarté, portée par la confiance en ses capacités. Elle sait qu'elle peut réaliser de grandes choses. Comme il y a un an aux Mondiaux de Trondheim, d'où elle est revenue avec deux médailles de bronze en sprint (en individuel et par équipe).

Mondiaux de ski nordique. Nadine Fähndrich apporte une première médaille à la Suisse !

Mondiaux de ski nordiqueNadine Fähndrich apporte une première médaille à la Suisse !

La fondeuse de 30 ans s'est illustrée en Valais non seulement en montant sur le podium dans sa discipline fétiche, mais aussi en jouant un rôle actif dans les courses. «Grâce à mon expérience, je sais désormais bien gérer les différentes situations de course», explique-t-elle.

«Un pas en avant»

Son troisième podium cette saison était important, mais la manière avec laquelle elle l'a obtenu était presque plus décisive encore: avec une bonne vue d'ensemble, de la vitesse et de la maturité tactique. Sa collaboration avec Ivan Hudac, qu'elle emploie depuis deux hivers en dehors des structures de Swiss-Ski en tant qu'entraîneur privé, porte ses fruits.

«J'ai encore fait un pas en avant dans la technique classique», souligne la Lucernoise. Son style dans les montées s'est affiné, la transmission de la puissance est devenue plus efficace. Et grâce à son impressionnante double poussée de bâtons, elle peut rivaliser avec n'importe quelle adversaire.

Sprint classique. À quelques jours des JO, Fähndrich termine 3e à Ulrichen

Sprint classiqueÀ quelques jours des JO, Fähndrich termine 3e à Ulrichen

Pour le sprint olympique individuel, qui se disputera en technique classique, il s'agira de rester dans le peloton lors de la dernière montée. C'est ce qu'ont montré les courses-tests dans le Val di Fiemme lors du dernier Tour de Ski. Même s'il semble encore possible de combler son retard dans la descente vers la ligne d'arrivée

«Nous avons travaillé dur sur ce détail ces dernières semaines et avons effectué des entraînements par intervalles de 40 à 50 secondes dans les montées», précise-t-elle. Ces séquences correspondent exactement aux efforts attendus lors de la finale. Nadine Fähndrich veut être présente là où le peloton se dispersera.

En effet, la 5e du sprint individuel de Pékin 2022 ne s'attend pas à trop de considérations tactiques aux JO. L'expérience des dernières années montre que la finale se joue selon le principe «à vos marques, prêts, partez», comme Nadine Fähndrich le formule elle-même. Elle s'attend à un rythme effréné dès le départ.

Deux chances égales

Outre le sprint individuel, le sprint par équipe – en skating – figure également au menu olympique. Nadine Fähndrich y forme un duo bien rodé avec Anja Weber, sa partenaire lors de la conquête du bronze aux Championnats du monde 2025.

Mondiaux de ski nordique. Nouvelle médaille pour la Suisse en ski de fond à Trondheim !

Mondiaux de ski nordiqueNouvelle médaille pour la Suisse en ski de fond à Trondheim !

Et Anja Weber a encore progressé cette saison, se qualifiant régulièrement pour la phase éliminatoire en sprint tout en enchaînant les performances convaincantes sur les plus longues distances. «Je considère que les chances de remporter une médaille sont les mêmes dans les deux épreuves», estime Nadine Fähndrich.

Le programme olympique devrait être chargé pour la Lucernoise. Entre les deux sprints, une participation au relais est également prévue. De plus, il n'est pas exclu qu'elle s'aligne également sur le 10 km avec départ individuel. Un autre indice qui montre qu'elle a pleine confiance en sa forme.

La Suisse et les JO d'hiver

La Suisse et les JO d'hiver

Retour sur l'histoire helvétique lors des différents Jeux olympiques d'hiver, avec notamment comme point d'orgue les éditions 1988 à Calgary et 2018 à PyeongChang. Et jusqu'à ce jour, seules deux disciplines manquent aux palmarès des médailles.

22.01.2026

Les plus lus

«Le fascisme américain juste devant la porte» – Le chaos de l'ICE
Second entraînement annulé et descente dames modifiée
«Elle m'a attrapé le bras en me disant: 'je vais te péter la gueule'»
Kylian Mbappé peste : «Pas digne d’une équipe de champions»
Crans-Montana: de graves lacunes dans les contrôles de sécurité depuis des années