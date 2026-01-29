Ses performances dans la Vallée de Conches l'ont confirmé: Nadine Fähndrich est bien le meilleur atout suisse dans les épreuves nordiques des Jeux d'hiver 2026. Elle est mûre pour un premier exploit olympique.

Nadine Fähndrich est le meilleur atout suisse dans les épreuves nordiques. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Hans Leuenberger ATS

Sa 3e place en sprint et son top 10 sur 20 km lors de la répétition générale olympique du week-end dernier sont sans prix. Nadine Fähndrich a envoyé un message clair sur les skis: elle est en forme, a confiance en elle et est sur la bonne voie.

Lorsque la Lucernoise évoquait les JO ces dernières semaines, elle le faisait avec calme et clarté, portée par la confiance en ses capacités. Elle sait qu'elle peut réaliser de grandes choses. Comme il y a un an aux Mondiaux de Trondheim, d'où elle est revenue avec deux médailles de bronze en sprint (en individuel et par équipe).

La fondeuse de 30 ans s'est illustrée en Valais non seulement en montant sur le podium dans sa discipline fétiche, mais aussi en jouant un rôle actif dans les courses. «Grâce à mon expérience, je sais désormais bien gérer les différentes situations de course», explique-t-elle.

«Un pas en avant»

Son troisième podium cette saison était important, mais la manière avec laquelle elle l'a obtenu était presque plus décisive encore: avec une bonne vue d'ensemble, de la vitesse et de la maturité tactique. Sa collaboration avec Ivan Hudac, qu'elle emploie depuis deux hivers en dehors des structures de Swiss-Ski en tant qu'entraîneur privé, porte ses fruits.

«J'ai encore fait un pas en avant dans la technique classique», souligne la Lucernoise. Son style dans les montées s'est affiné, la transmission de la puissance est devenue plus efficace. Et grâce à son impressionnante double poussée de bâtons, elle peut rivaliser avec n'importe quelle adversaire.

Pour le sprint olympique individuel, qui se disputera en technique classique, il s'agira de rester dans le peloton lors de la dernière montée. C'est ce qu'ont montré les courses-tests dans le Val di Fiemme lors du dernier Tour de Ski. Même s'il semble encore possible de combler son retard dans la descente vers la ligne d'arrivée

«Nous avons travaillé dur sur ce détail ces dernières semaines et avons effectué des entraînements par intervalles de 40 à 50 secondes dans les montées», précise-t-elle. Ces séquences correspondent exactement aux efforts attendus lors de la finale. Nadine Fähndrich veut être présente là où le peloton se dispersera.

En effet, la 5e du sprint individuel de Pékin 2022 ne s'attend pas à trop de considérations tactiques aux JO. L'expérience des dernières années montre que la finale se joue selon le principe «à vos marques, prêts, partez», comme Nadine Fähndrich le formule elle-même. Elle s'attend à un rythme effréné dès le départ.

Deux chances égales

Outre le sprint individuel, le sprint par équipe – en skating – figure également au menu olympique. Nadine Fähndrich y forme un duo bien rodé avec Anja Weber, sa partenaire lors de la conquête du bronze aux Championnats du monde 2025.

Et Anja Weber a encore progressé cette saison, se qualifiant régulièrement pour la phase éliminatoire en sprint tout en enchaînant les performances convaincantes sur les plus longues distances. «Je considère que les chances de remporter une médaille sont les mêmes dans les deux épreuves», estime Nadine Fähndrich.

Le programme olympique devrait être chargé pour la Lucernoise. Entre les deux sprints, une participation au relais est également prévue. De plus, il n'est pas exclu qu'elle s'aligne également sur le 10 km avec départ individuel. Un autre indice qui montre qu'elle a pleine confiance en sa forme.