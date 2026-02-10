  1. Clients Privés
JO 2026 Nadine Fähndrich et Andri Ragettli en vedettes mardi

ATS

10.2.2026 - 04:00

Le ski de fond helvétique abattra son atout majeur mardi aux JO de Milan-Cortina.

Nadine Fähndrich et Andri Ragettli en vedettes mardi - Gallery
Nadine Fähndrich et Andri Ragettli en vedettes mardi - Gallery. Nadine Fähndrich semble tenir la forme de sa vie

Nadine Fähndrich semble tenir la forme de sa vie

Photo: ATS

Nadine Fähndrich et Andri Ragettli en vedettes mardi - Gallery. Andri Ragettli a une ardoise à effacer après sa 4e place de Pékin 2022

Andri Ragettli a une ardoise à effacer après sa 4e place de Pékin 2022

Photo: ATS

Nadine Fähndrich et Andri Ragettli en vedettes mardi - Gallery. Lukas Britschgi vise un Top 8 à Milan

Lukas Britschgi vise un Top 8 à Milan

Photo: ATS

Keystone-SDA

10.02.2026, 04:00

10.02.2026, 08:05

Nadine Fähndrich a les moyens de conquérir une première médaille olympique en sprint. En ski freestyle, Andri Ragettli espère quant à lui enfin briller aux Jeux.

Ses derniers résultats attestent de l'excellence de sa forme. Nadine Fähndrich reste sur deux podiums dans un sprint en style classique, la technique en vigueur pour l'épreuve individuelle mardi à Tesero, avec notamment une 2e place le 3 janvier sur ce même parcours olympique dans le cadre du Tour de Ski.

La Lucernoise de 30 ans a bouclé sa préparation dans la Vallée de Conches, où elle a terminé 3e du sprint classique avant de cueillir un probant 9e rang sur 20 km fin janvier. Cinquième du sprint des JO 2022 – mais en skating -, elle est mûre pour un exploit olympique, un an après avoir conquis deux médailles de bronze dans la discipline aux Mondiaux (en individuel et par équipe).

Les principales adversaires de Nadine Fähndrich devraient être Suédoises. Victorieuse dans la Vallée de Conches, Linn Svahn fait figure de favorite, au même titre que ses compatriotes Maja Dahlqvist et surtout Jonna Sundling. Chez les hommes, Johannes Hösflot Klaebo semble intouchable, alors que les meilleurs Suisses sont plus à l'aise en skating qu'en classique.

A 27 ans, Andri Ragettli dispute comme Nadine Fähndrich ses troisièmes JO. Le Grison, champion du monde de slopestyle en 2021, n'est jusqu'ici pas parvenu à donner sa pleine mesure aux Jeux. Il reste sur une frustrante 4e place à Pékin 2022. A Livigno, il laisse volontiers la pression aux Norvégiens, emmenés par le double champion du monde en titre Birk Ruud, et aux Américains.

JO 2026 - Ski de fond. Nadine Fähndrich : «Je n'ai pas peur de cela, je l'accepterais aussi»

JO 2026 - Ski de fondNadine Fähndrich : «Je n'ai pas peur de cela, je l'accepterais aussi»

Britschgi entre en scène

Côté suisse, la journée sera aussi marquée par l'entrée en lice du patineur artistique Lukas Britschgi à l'occasion du programme court. Le Schaffhousois vise un Top 8 sur la glace de Milan. En ski alpin, difficile d'envisager un podium suisse dans le combiné par équipe dames tant les descendeuses ont manqué leur affaire dimanche. Les biathlètes masculins espèrent en revanche bien briller dans l'individuel, où le tir a une importance capitale.

JO 2026 - Patinage artistique. «Bon pour moi d’avoir essuyé un revers» : Britschgi philosophe

JO 2026 - Patinage artistique«Bon pour moi d’avoir essuyé un revers» : Britschgi philosophe

