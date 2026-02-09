Nadine Fähndrich partira en quête d'une première médaille olympique mardi dans le Val di Fiemme. Elle a déjà en tête la finale parfaite d'un sprint qui se termine par son triomphe.

La Lucernoise s'emballe en parlant, gesticulant avec enthousiasme pour illustrer ses propos. Elle évoque la finale olympique parfaite, avec une idée très précise: la Suédoise Jonna Sundling, qui a remporté tous les titres en sprint depuis les Championnats du monde 2021 à Oberstdorf, mène le rythme, Nadine Fähndrich la suit.

«Je perds un peu de terrain dans la dernière montée», raconte-t-elle. «Mais je rattrape mon retard juste avant le sommet et je m'élance dans la descente juste derrière elle. Et puis je la dépasse dans la dernière ligne droite», sourit Nadine Fähndrich.

Pour confirmer sa médaille mondiale

Cet épisode tiré des entretiens avec les médias avant le début des Jeux démontre que Fähndrich voit grand, et à juste titre. Cinquième à Pékin en 2022, elle a remporté cinq courses de Coupe du monde depuis, dont une il y a un an dans le Val di Fiemme, et a remporté en mars dernier sa première médaille individuelle lors d'un grand événement, le bronze aux Championnats du monde.

De plus, la Lucernoise est en bonne forme. Elle l'a récemment démontré en terminant 3e du sprint de Coupe du monde disputé dans la Vallée de Conches. A 30 ans, consciente de ses forces, elle a développé une certaine sérénité qui lui permet d'aborder en pleine confiance ce sprint individuel.

Une autre chance

A Tesero, Nadine Fähndrich représente la seule chance de médaille pour la Suisse en sprint (quarts de finale à partir de 11h45). Pour Anja Weber, l'objectif est d'atteindre les demi-finales, tandis que chez les hommes, il n'y a guère plus à espérer. Aucun des trois Suisses n'a réussi à se classer parmi les 12 premiers dans un sprint classique cet hiver.

Pour Valerio Grond et Janik Riebli, il y aura en revanche un coup à jouer en deuxième semaine avec le sprint par équipe en style skating. Une épreuve dans laquelle Nadine Fähndrich aura elle aussi les moyens de s'illustrer, comme elle l'a fait lors des Mondiaux 2025 de Trondheim où elle a cueilli le bronze en compagnie d'Anja Weber.

La Lucernoise estime d'ailleurs avoir autant de chances en individuel qu'en sprint par équipe, avec Weber ou Nadja Kälin. Peu importe où elle remportera une médaille et de quel métal elle sera. Mais il lui en faut une. «Sans médaille, je serais déçue. Mais je n'ai pas peur de cela, je l'accepterais aussi», lâche Nadine Fähndrich, qui a toutefois un autre scénario en tête.