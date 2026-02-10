  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski de fond Nadine Fähndrich subit une énorme désillusion !

ATS

10.2.2026 - 12:09

Immense déception pour Nadine Fähndrich mardi à Tesero. La Lucernoise a connu l'élimination dès les quarts de finale du sprint olympique en style classique. Comme tous ses compatriotes.

Nadine Fähndrich a craqué en quart de finale du sprint.
Nadine Fähndrich a craqué en quart de finale du sprint.
ats

Keystone-SDA

10.02.2026, 12:09

10.02.2026, 15:03

Nadine Fähndrich, qui avait signé le 5e temps de la qualification, a calé dans la dernière ligne droite de son quart de finale après avoir encore mené sa course dans la dernière descente. Elle a concédé sur la ligne 2''05 sur la gagnante de sa série, paraissant scotchée à la neige.

Ses compatriotes n'ont pas fait mieux. Chez les dames, on attendait cependant pas forcément d'exploit de la part d'Anja Weber ou de Lea Fischer, elles aussi sorties en quarts. En revanche, Noe Naeff, Janik Riebli et Valerio Grond avaient fait naître certains espoirs en terminant dans le top 12 de la qualification.

JO 2026 - Ski de fond. «Voir leur déception, c'est le plus difficile» - Nadine Fähndrich en pleurs

JO 2026 - Ski de fond«Voir leur déception, c'est le plus difficile» - Nadine Fähndrich en pleurs

Les sprinters suisses ont une semaine devant eux pour oublier cette déception et préparer leur prochaine échéance, l'épreuve par équipe programmée le mercredi 18. Plus à l'aise en skating, Riebli et Grond devraient avoir un coup à jouer. Tout comme la paire Nadine Fähndrich/Anja Weber, en bronze aux Mondiaux 2025.

Les favoris ont en revanche su imposer leur loi. La Suède a signé un triplé chez les dames, Linn Svahn devançant nettement Jonna Sundling (2e à 1''59) et Maja Dahlqvist (3e à 4''83) pour cueillir l'or. Déjà sacré dans le skiathlon, le Norvégien Johannes Klaebo a pour sa part poursuivi sa moisson en s'adjugeant son septième or olympique.

Archive sur les JO

La Suisse et les JO d'hiver

La Suisse et les JO d'hiver

Retour sur l'histoire helvétique lors des différents Jeux olympiques d'hiver, avec notamment comme point d'orgue les éditions 1988 à Calgary et 2018 à PyeongChang. Et jusqu'à ce jour, seules deux disciplines manquent au palmarès des médailles.

22.01.2026

