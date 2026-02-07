  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski de fond Nadja Kälin offre une inattendue 4e place à la Suisse

ATS

7.2.2026 - 14:06

Nadja Kaelin a offert au ski de fond helvétique une inattendue et remarquable 4e place dans le skiathlon des JO 2026. La Grisonne de 24 ans n'a aucun regret à avoir, après avoir manqué le podium pour quelque 25 secondes au terme d'une course remportée par la Suédoise Frida Karlsson.

Nadja Kaelin au pied du podium du skiathlon (archives).
Nadja Kaelin au pied du podium du skiathlon (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.02.2026, 14:06

07.02.2026, 15:49

Septième après les 10 km disputés en style classique, Nadja Kaelin a fait mieux que tenir le choc en skating. Elle a même terminé très fort, devançant dans l'emballage final les expérimentées Kerttu Niskanen (5e) et Astrid Oeyre Slind (6e) pour confirmer sa belle 6e place obtenue dans la même épreuve aux Mondiaux 2025.

Nadja Kaelin signe ainsi la meilleure performance helvétique de l'histoire dans une course individuelle olympique chez les dames, égalant la 4e place de Christine Gilli-Brügger dans le 20 km en skating des JO 1988 de Calgary. Le bronze décroché par le relais en 2002 demeure l'unique podium du fond féminin suisse aux Jeux.

Aucun regret

«On dit toujours que la 4e place est celle du premier perdant», une remarque que ne contredira d'ailleurs pas un certain Marco Odermatt (4e de la descente) samedi. «Mais j'ai clairement remporté cette 4e place», a souligné en zone mixte Nadja Kaelin, qui n'a tenté que brièvement de se battre pour la médaille de bronze. «J'ai rapidement senti que (Heidi) Weng était trop forte. Si je l'avais suivie, cela m'aurait complètement épuisée», a-t-elle souligné.

JO 2026 - Ski de fond. Une course spéciale pour les soeurs Kälin

JO 2026 - Ski de fondUne course spéciale pour les soeurs Kälin

La Grisonne, jamais mieux classée que 7e en Coupe du monde en individuel, n'a effectivement aucun regret à avoir malgré une 4e place toujours difficile à digérer. Elle a concédé 24''8 à la Norvégienne Heidi Weng (3e), terminant à 1'51''5 de la gagnante Frida Karlsson. Celle-ci a survolé cette course, s'imposant avec 51''0 d'avance sur sa compatriote Ebba Andersson. Déception pour l'Américaine Jessie Diggins, seulement 8e.

