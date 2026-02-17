L'Américaine Lindsey Vonn, star attendue des JO 2026 de Milan Cortina avant sa terrible chute dans la descente olympique, a regagné les Etats-Unis, a-t-elle annoncé dans la nuit de lundi à mardi. Neuf jours après la première de ses quatre opérations à la jambe gauche.

Keystone-SDA ATS

«J'étais à l'hôpital depuis ma course et même si je ne suis pas encore capable de me lever, être de retour à la maison est fantastique», a-t-elle écrit sur son compte X. «Un grand merci à tous ceux qui, en Italie, ont pris tellement bien soin de moi», a ajouté le skieuse de Vail, dans le Colorado.

Haven’t stood on my feet in over a week… been in a hospital bed immobile since my race. And although I’m not yet able to stand, being back on home soil feels amazing ❤️🇺🇸 #imhome #BeLv



Huge thank you to everyone in Italy for taking good care of me🙏🏻 — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 17, 2026

Victime le 8 février à Cortina d'une lourde chute dans la descente olympique dont elle était l'une des favorites, Vonn, 41 ans, souffre d'une fracture complexe du tibia gauche. Elle a déjà subi quatre interventions chirurgicales à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise.

La championne olympique 2010 de descente tentait un incroyable pari en visant l'or olympique après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier.

Elle avait fait son retour en compétition l'hiver dernier après presque six années d'absence et faisait figure de grande favorite des JO 2026 avec un impressionnant bilan en Coupe du monde de sept podiums en huit courses, dont deux victoires, avant sa chute à Crans-Montana (Suisse).

«Même si la journée d'hier ne s'est pas terminée comme je l'avais espéré, et même si je souffre beaucoup physiquement, je n'ai aucun regret», avait assuré sur ses réseaux sociaux Vonn au lendemain de sa chute, après seulement treize secondes, qui avait glacé d'effroi les autres skieuses et les spectateurs à Cortina.