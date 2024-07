Noè Ponti est prêt à jouer les premiers rôles aux JO de Paris. Le Tessinois s'est hissé en finale du 200 m papillon, sa discipline présumée la plus faible, en améliorant son record de Suisse. Il a nagé en 1'54''14 pour signer le 4e temps des demi-finales mardi.

En lice dans la seconde demi-finale remportée par le grand favori Kristof Milak (1'52''72, meilleur temps des demies), Noè Ponti a produit son effort sur la dernière longueur de bassin pour retrancher 0''06 à son record national établi en demi-finales des Mondiaux 2022 à Budapest. En Hongrie, il avait échoué au 4e rang de la finale, en se montrant alors plus lent qu'en demies (1'54''75).

«Mon objectif sur cette distance était d’atteindre la finale. J’y suis parvenu, je suis très heureux et en plus je bats mon record de Suisse. Mercredi soir, cela s’annonce très compliqué, mais c’est finalement ce qui rendra cette course passionnante», a-t-il expliqué au micro de la RSI.

«Lors des séries matinales, la course a vraiment été compliquée, un peu plus que la demi-finale. Ça s’explique par la pression liée à mon entrée dans la compétition. Ça faisait tellement longtemps que j’attendais ces Jeux», a poursuivi le vice-champion d'Europe 2022 du 100 pap'.

«Je n'ai peur de personne»

Derrière le recordman du monde et champion olympique Kristof Milak, tout semble possible en finale mercredi, même si la star française Léon Marchand (2e en 1'53''50) a géré ses efforts. Noè Ponti, qui estimait la semaine dernière avoir les moyens de battre de plus d'une seconde sa meilleure marque, devra certainement encore améliorer son meilleur temps pour se hisser sur le podium.

«Si j’ai davantage peur de Léon Marchand ou de Kristof Milak ? Il faut leur demander à eux. Personnellement, je n'ai peur de personne. Tous les deux sont très forts, ce seront les favoris. De mon côté, je vais me concentrer sur moi et ne pas penser aux autres. Tout sera possible», a-t-il conclu.

Clin d'oeil du destin, Noè Ponti avait décroché le bronze - mais sur 100 m papillon - aux JO de Tokyo 2021 un... 31 juillet. L'histoire se répétera-t-elle dans le grand bassin d'une Défense Arena qui n'aura d'yeux que pour Léon Marchand ? Réponse peu après 20h35 mercredi soir.

Zhanle impressionne en demies

Les finalistes du 100 m libre, la discipline-reine de la natation, sont également connus. Le Chinois Pan Zhanle, qui a manqué pour 0''12 son record du monde (46''80) lors du relais 4x100 m libre, a marqué les esprits en signant de loin le meilleur temps (47''21).

Les autres favoris seront aussi de la partie en finale mercredi soir à 20h30. Kyle Chalmers (47''58), Sandor Nemeth (47''61), Maxime Grousset (47''63) et le champion olympique du 200 m libre David Popovici (47''66) lorgneront aussi le podium.

