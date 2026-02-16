La Suisse remportera-t-elle une médaille olympique en saut acrobatique pour la première fois depuis 20 ans ? Grâce à Noé Roth et Pirmin Werner, qui sont à la fois amis et rivaux, les chances sont réelles dans ces JO 2026.

Tant Pirmin Werner que Noé Roth espèrent offrir à la Suisse une médaille à Livigno. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Allez, Noé. Ramène-la à la maison!» C'est ce que Pirmin Werner avait crié lors des Championnats du monde 2025 à Saint-Moritz, depuis le tremplin, où Noé Roth se préparait pour son dernier saut. Werner venait lui-même de prendre la tête du classement. Mais comme il n'avait pas réussi son saut , il savait déjà à ce moment-là qu'il ne pouvait plus prétendre à la victoire.

Il est rare dans le sport de haut niveau de voir des concurrents directs s'encourager mutuellement, surtout lors de championnats du monde. Mais Pirmin Werner et Noé Roth évoluent depuis des années dans un rapport mêlant concurrence et amitié.

Ils sont nés la même année, mais n'ont le même âge que pendant une courte période. Werner a fêté ses 26 ans en janvier, Roth suivra fin décembre. Tous deux sont passés de la gymnastique artistique au ski freestyle et partagent également des centres d'intérêts similaires. L'été, le Zurichois et le Zougois partent parfois ensemble en vacances pour faire du surf, mais en hiver, ils s'affrontent.

Le fait que l'entraîneur national suisse Michel Roth soit également le père de Noé pourrait être une source de conflit dans d'autres circonstances. Mais ce n'est pas le cas pour ce duo. «Nous nous motivons mutuellement et sans l'autre, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui», explique Werner.

L'année dernière, le Zurichois a remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde, tandis que Noé Roth a «ramené le titre à la maison» et est devenu champion du monde pour la deuxième fois après 2023.

Une forte concurrence chinoise

Malgré ces succès, les deux Suisses ne sont considérés à Livigno «que» comme des candidats à une médaille, et pas comme les grands favoris. Au cours de la saison de Coupe du monde, aucun des deux n'a remporté de victoire. Néanmoins, Roth est monté deux fois sur la troisième marche du podium et Werner une fois sur la deuxième, en six concours. L'hiver a été dominé par les Chinois, qui placent quatre athlètes dans le top 5 du classement général. Roth et Werner suivent aux 6e et 7e places.

«Je ne m'exclurais toutefois pas du cercle des favoris», déclare Roth avec assurance. Pour lui, l'objectif qu'il s'était fixé avant la saison reste le même: il espère une médaille, il rêve d'or. «Dire autre chose serait faux en tant que champion du monde», souligne le Zougois.

Werner a lui aussi de grandes ambitions: «Je veux simplement faire mieux qu'il y a quatre ans à Pékin.» En 2022, il avait terminé quatrième en individuel et par équipe, manquant de peu les médailles à deux reprises.

Pour la Suisse, il s'agirait de la première médaille olympique en saut acrobatique depuis le sacre d'Evelyne Leu à Turin en 2006. Avant cela, Colette Brand, la mère de Noé Roth, avait remporté le bronze à Nagano en 1998. Chez les hommes, Andreas Schönbächler reste le seul médaillé jusqu'à présent: il a décroché l'or lors des débuts olympiques de la discipline à Lillehammer en 1994.