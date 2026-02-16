  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Aerials Noé Roth et Pirmin Werner, amis dans la vie, rivaux dans les airs

ATS

16.2.2026 - 12:00

La Suisse remportera-t-elle une médaille olympique en saut acrobatique pour la première fois depuis 20 ans ? Grâce à Noé Roth et Pirmin Werner, qui sont à la fois amis et rivaux, les chances sont réelles dans ces JO 2026.

Tant Pirmin Werner que Noé Roth espèrent offrir à la Suisse une médaille à Livigno.
Tant Pirmin Werner que Noé Roth espèrent offrir à la Suisse une médaille à Livigno.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.02.2026, 12:00

«Allez, Noé. Ramène-la à la maison!» C'est ce que Pirmin Werner avait crié lors des Championnats du monde 2025 à Saint-Moritz, depuis le tremplin, où Noé Roth se préparait pour son dernier saut. Werner venait lui-même de prendre la tête du classement. Mais comme il n'avait pas réussi son saut , il savait déjà à ce moment-là qu'il ne pouvait plus prétendre à la victoire.

Il est rare dans le sport de haut niveau de voir des concurrents directs s'encourager mutuellement, surtout lors de championnats du monde. Mais Pirmin Werner et Noé Roth évoluent depuis des années dans un rapport mêlant concurrence et amitié.

Ils sont nés la même année, mais n'ont le même âge que pendant une courte période. Werner a fêté ses 26 ans en janvier, Roth suivra fin décembre. Tous deux sont passés de la gymnastique artistique au ski freestyle et partagent également des centres d'intérêts similaires. L'été, le Zurichois et le Zougois partent parfois ensemble en vacances pour faire du surf, mais en hiver, ils s'affrontent.

Le fait que l'entraîneur national suisse Michel Roth soit également le père de Noé pourrait être une source de conflit dans d'autres circonstances. Mais ce n'est pas le cas pour ce duo. «Nous nous motivons mutuellement et sans l'autre, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui», explique Werner.

L'année dernière, le Zurichois a remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde, tandis que Noé Roth a «ramené le titre à la maison» et est devenu champion du monde pour la deuxième fois après 2023.

Mondiaux en Engadine. Fin en apothéose pour la Suisse : l'or en aerials pour Roth, le bronze pour Werner !

Mondiaux en EngadineFin en apothéose pour la Suisse : l'or en aerials pour Roth, le bronze pour Werner !

Une forte concurrence chinoise

Malgré ces succès, les deux Suisses ne sont considérés à Livigno «que» comme des candidats à une médaille, et pas comme les grands favoris. Au cours de la saison de Coupe du monde, aucun des deux n'a remporté de victoire. Néanmoins, Roth est monté deux fois sur la troisième marche du podium et Werner une fois sur la deuxième, en six concours. L'hiver a été dominé par les Chinois, qui placent quatre athlètes dans le top 5 du classement général. Roth et Werner suivent aux 6e et 7e places.

«Je ne m'exclurais toutefois pas du cercle des favoris», déclare Roth avec assurance. Pour lui, l'objectif qu'il s'était fixé avant la saison reste le même: il espère une médaille, il rêve d'or. «Dire autre chose serait faux en tant que champion du monde», souligne le Zougois.

Werner a lui aussi de grandes ambitions: «Je veux simplement faire mieux qu'il y a quatre ans à Pékin.» En 2022, il avait terminé quatrième en individuel et par équipe, manquant de peu les médailles à deux reprises.

Pour la Suisse, il s'agirait de la première médaille olympique en saut acrobatique depuis le sacre d'Evelyne Leu à Turin en 2006. Avant cela, Colette Brand, la mère de Noé Roth, avait remporté le bronze à Nagano en 1998. Chez les hommes, Andreas Schönbächler reste le seul médaillé jusqu'à présent: il a décroché l'or lors des débuts olympiques de la discipline à Lillehammer en 1994.

Les plus lus

Suivez le slalom messieurs en direct
Une avalanche fait dérailler un train en Valais
Jack Lang fait ses adieux au personnel, pendant les perquisitions
Loïc Meillard survit à l’hécatombe et jouera une médaille en slalom
«Vandalisme»: embrasement d'une quarantaine de câbles en gare de Lausanne
Risque d'avalanches spontanées: situation critique en Suisse