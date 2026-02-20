En miraculé, Noé Roth se pare d'argent et propulse la Suisse vers un record !

Le Zougois Noé Roth a décroché la médaille d'argent en Aerials, vendredi à Livigno. Il apporte à la Suisse une 16e breloque aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, un nouveau record dans les Jeux d'hiver.

Keystone-ATS Clara Francey

Double champion du monde en titre de la discipline (2023 et 2025), Noé Roth (25 ans) a été battu pour 1,02 point par le Chinois Wang Xindi. Il a réussi le même saut qui lui avait permis de remporter l'or mondial il y a un an en Engadine, mais cela n'a pas suffi pour monter sur le toit de l'Olympe.

«C'est incroyable, super beau. J'ai travaillé durant les quatre dernières années pour être ici et avoir une médaille dans les mains. Cela signifie beaucoup pour moi. Je ressens en même temps de la joie, de la fierté et plein d'émotions positives», a déclaré Roth au micro de la SRF. «C'est très cool de suivre les pas de ma maman (NDLR: Colette Brand avait gagné le bronze en Aerials à Nagano en 1998)», a encore poursuivi le Suisse.

Les 20 minutes les plus stressantes

Il a aussi indiqué avoir vécu les 20 minutes les plus stressantes de sa vie. «J'ai essayé d'être relax et pas trop crispé, on est toujours meilleur quand on a du plaisir», a-t-il encore dit.

Son pote Pirmin Werner (26 ans), médaillé de bronze en Engadine, a quant à lui échoué au 5e rang après avoir manqué son saut lors de la «superfinale». Le Zurichois a flanché au pire moment après avoir été excellent tant en qualification que dans la première partie de la finale.

«Je suis très heureux que Noé ait obtenu une médaille. On a les deux tout donné. Je sais que je peux lutter pour le podium, maintenant il faudra faire les bons sauts aux moments justes. On ne gagne rien en qualification», a pour sa part philosophé Werner.

Un médaillé miraculé

En fin de matinée, Noé Roth avait pourtant frisé la correctionnelle en terminant à la 12e et dernière place qualificative pour la finale. Mais le Zougois a nettement haussé son niveau pour aller décrocher sa première médaille olympique.

Avec cette 16e breloque, la Suisse bat son record de 15 médailles atteint à trois reprises, en 1988 (Calgary), en 2018 (PyeongChang) et en 2022 (Pékin). Et la délégation helvétique a encore des chances d'améliorer son total.