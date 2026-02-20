En miraculé, Noé Roth se pare d'argent et propulse la Suisse vers un record !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Aerials En miraculé, Noé Roth se pare d'argent !

Clara Francey

20.2.2026

Le Zougois Noé Roth a décroché la médaille d'argent en Aerials, vendredi à Livigno. Il apporte à la Suisse une 16e breloque aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, un nouveau record dans les Jeux d'hiver.

Keystone-ATS

20.02.2026, 14:51

20.02.2026, 17:00

Double champion du monde en titre de la discipline (2023 et 2025), Noé Roth (25 ans) a été battu pour 1,02 point par le Chinois Wang Xindi. Il a réussi le même saut qui lui avait permis de remporter l'or mondial il y a un an en Engadine, mais cela n'a pas suffi pour monter sur le toit de l'Olympe.

«C'est incroyable, super beau. J'ai travaillé durant les quatre dernières années pour être ici et avoir une médaille dans les mains. Cela signifie beaucoup pour moi. Je ressens en même temps de la joie, de la fierté et plein d'émotions positives», a déclaré Roth au micro de la SRF. «C'est très cool de suivre les pas de ma maman (NDLR: Colette Brand avait gagné le bronze en Aerials à Nagano en 1998)», a encore poursuivi le Suisse.

Les 20 minutes les plus stressantes

Il a aussi indiqué avoir vécu les 20 minutes les plus stressantes de sa vie. «J'ai essayé d'être relax et pas trop crispé, on est toujours meilleur quand on a du plaisir», a-t-il encore dit.

Son pote Pirmin Werner (26 ans), médaillé de bronze en Engadine, a quant à lui échoué au 5e rang après avoir manqué son saut lors de la «superfinale». Le Zurichois a flanché au pire moment après avoir été excellent tant en qualification que dans la première partie de la finale.

«Je suis très heureux que Noé ait obtenu une médaille. On a les deux tout donné. Je sais que je peux lutter pour le podium, maintenant il faudra faire les bons sauts aux moments justes. On ne gagne rien en qualification», a pour sa part philosophé Werner.

JO 2026 - Aerials. Noé Roth et Pirmin Werner, amis dans la vie, rivaux dans les airs

JO 2026 - AerialsNoé Roth et Pirmin Werner, amis dans la vie, rivaux dans les airs

Un médaillé miraculé

En fin de matinée, Noé Roth avait pourtant frisé la correctionnelle en terminant à la 12e et dernière place qualificative pour la finale. Mais le Zougois a nettement haussé son niveau pour aller décrocher sa première médaille olympique.

Avec cette 16e breloque, la Suisse bat son record de 15 médailles atteint à trois reprises, en 1988 (Calgary), en 2018 (PyeongChang) et en 2022 (Pékin). Et la délégation helvétique a encore des chances d'améliorer son total.

Les médaillés suisses des JO 2026

Les médaillés suisses des JO 2026

Résumé des médailles obtenues par la Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina.

18.02.2026

Les plus lus

Une affaire de parking dégénère : un employé communal décède
La Cour suprême des Etats-Unis met Donald Trump dans l’embarras
«Quelque chose commence à nous échapper» - Dominique de Villepin alerte !
En miraculé, Noé Roth se pare d'argent et propulse la Suisse vers un record !
Des congères de 4 mètres aux Diablerets – Une avalanche frappe un restaurant à Morgins
Audrey Crespo-Mara rend hommage à la deuxième femme de son défunt mari