«C’est triste, mais...» Issue cruelle mais large sourire pour Noemie Wiedmer aux JO

Nicolas Larchevêque, à Livigno

13.2.2026

La Suisse est passée tout proche d'une médaille olympique inattendue vendredi dans le Snow Park de Livigno, Noemie Wiedmer terminant à la 4e place du snowboardcross. «C’est incroyable d'avoir déjà obtenu de si bons résultats», a toutefois avoué la jeune Bernoise de 18 ans, qui affichait un large sourire malgré le résultat frustrant.

JO 2026 : Noemie Wiedmer, une issue cruelle mais un large sourire
JO 2026 : Noemie Wiedmer, une issue cruelle mais un large sourire. Noémie Wiedmer, un large sourire et de la fierté malgré la médaille en «chocolat».

Noémie Wiedmer, un large sourire et de la fierté malgré la médaille en «chocolat».

Photo: KEYSTONE

JO 2026 : Noemie Wiedmer, une issue cruelle mais un large sourire. La Bernoise a été félicitée pour sa 4e place par ses coéquipières helvétiques.

La Bernoise a été félicitée pour sa 4e place par ses coéquipières helvétiques.

Photo: KEYSTONE

JO 2026 : Noemie Wiedmer, une issue cruelle mais un large sourire. Malgré un résultat frustrant, elle s’est empressée d’aller féliciter la nouvelle championne olympique, l'Australienne Josie Baff.

Malgré un résultat frustrant, elle s’est empressée d’aller féliciter la nouvelle championne olympique, l'Australienne Josie Baff.

Photo: KEYSTONE

JO 2026 : Noemie Wiedmer, une issue cruelle mais un large sourire. Un câlin touchant entre les quatre finalistes du snowboardcross.

Un câlin touchant entre les quatre finalistes du snowboardcross.

Photo: KEYSTONE

Cruel dénouement en snowboardcross ! Noemie Wiedmer a frôlé l'exploit à Livigno, terminant au pied du podium. En tête de la finale jusqu’à mi-parcours, elle a finalement dû s’avouer vaincue face à l'Australienne Josie Baff (1ère), la Tchèque Eva Adamczykova (2ème) et l'Italienne Michela Moioli (3ème). 

Mais malgré ce résultat frustrant, la snowboardeuse du Simmental affichait un large sourire face à la presse. «Je ne sais pas comment je dois me sentir. Cette 4ème place est logiquement triste, mais ce sont les Jeux olympiques et je peux être fière», a reconnu la jeune athlète de 18 ans. «J'étais très nerveuse au départ, mais j’ai pris énormément de plaisir et c’était vraiment cool.»

JO 2026 - Snowboardcross. Noemie Wiedmer frôle un improbable exploit

JO 2026 - SnowboardcrossNoemie Wiedmer frôle un improbable exploit

«Je ne sais pas si je me considérais comme une prétendante à la médaille. D'un côté, oui, car c'est une compétition normale, mais de l’autre, ce sont mes premiers Jeux olympiques, où l'on peut en quelque sorte acquérir un peu d'expérience. C'est pourquoi je dirais que c’était 50-50», a-t-elle estimé.

Sa prestation est d'autant plus admirable qu'elle disputait sa première compétition depuis décembre dernier et une blessure au poignet qui l'avait stoppée six semaines. Elle portait d’ailleurs vendredi une attelle à la main droite suite à cette fracture. «J'ai été éloignée de la compétition pendant une longue période. Ce n’était pas optimal, mais tout s’est bien déroulé au final», a expliqué Wiedmer.

«Incroyable d'avoir déjà obtenu de si bons résultats»

Rappelons que la médaillée d’or des Jeux olympiques de la jeunesse en 2024 dispute ses premières olympiades chez les «grandes» et qu'elle ne s’aligne en Coupe du monde que depuis décembre 2024, avec 11 départs au compteur et une 4e place comme meilleur résultat (à Gudauri, en Géorgie en mars 2025). Il y a un an, elle avait également pris part aux Mondiaux en Engadine, décrochant le 13e rang.

Snowboardcross. Une Bernoise de 17 ans fait son trou en Coupe du monde

SnowboardcrossUne Bernoise de 17 ans fait son trou en Coupe du monde

La Bernoise, qui affiche déjà une maturité déconcertante pour son âge, ne cesse d’engranger de l’expérience. «C’est bien sûr incroyable de pouvoir participer à des compétitions aussi importantes et d'avoir déjà obtenu de si bons résultats», a-t-elle avoué.

La Suisse devra néanmoins encore patienter avec de trouver la successeure de Tanja Frieden, champion olympique à Turin en 2006, et d’Olivia Nobs, médaillée de bronze à Vancouver quatre ans après. Mais une chose est certaine : avec une telle entrée aux JO, l'avenir s'annonce radieux pour Noemie Wiedmer.

Archive sur le même thème

Milan-Cortina : la Suisse lance ses Jeux avec ambition

Milan-Cortina : la Suisse lance ses Jeux avec ambition

Avec 175 athlètes engagés dans 14 disciplines, la Suisse aborde les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina avec ambition, portée par plusieurs leaders capables de viser les premières places.

05.02.2026

