  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Hockey sur glace Nos trois étoiles après la cruelle défaite suisse contre la Finlande

Nicolas Larchevêque, à Milan

19.2.2026

L’équipe de Suisse de hockey sur glace a été renversée en prolongations par la Finlande (3-2 ap) mercredi à Milan en quarts de finale des Jeux olympiques. Découvrez nos trois étoiles de cette rencontre dans laquelle Leonardo Genoni et ses partenaires ont tout perdu en quelques minutes.

Artturi Lehkonen a fini par avoir le dernier mot face à Leonardo Genoni.
Artturi Lehkonen a fini par avoir le dernier mot face à Leonardo Genoni.
KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, à Milan

19.02.2026, 07:47

 

1ère étoile

Artturi Lehkonen, ailier finlandais

Il restera comme le bourreau de l'équipe de Suisse. Buteur d'un tir imparable en pleine lucarne face à Leonardo Genoni, Artturi Lehkonen a brisé les rêves helvétiques de demi-finales olympiques après un peu moins de 4 minutes en prolongations. En plus de sa réussite, c'est également lui qui est au duel devant la cage suisse avec Jonas Siegenthaler et qui pousse ce dernier à une malheureuse déviation dans ses propres filets sur l'égalisation nordique à 72 secondes du terme.

JO 2026 - Hockey sur glace. La Suisse échoue à 72 secondes d’un immense exploit face à la Finlande

JO 2026 - Hockey sur glaceLa Suisse échoue à 72 secondes d’un immense exploit face à la Finlande

Jusqu'à cette fin de match renversante, l’ailier de l’Avalanche du Colorado et ses coéquipiers se sont heurtés à la défense de fer de la Suisse, qui semblait parfaitement maîtriser son match et ses adversaires. Mais avec des joueurs de la trempe de Lehkonen, évoluant dans la meilleure ligue du monde, même dans un jour plus compliqué et avec un retard de deux buts à six minutes du terme, ce supplément de talent peut faire la différence. La troupe de Patrick Fischer en a fait l'amère expérience.

Leonardo Genoni
 

2ème étoile

Leonardo Genoni, gardien suisse

Avant la rencontre, les Finlandais s’en méfiaient, et leurs craintes étaient bien fondées ! Dans une rencontre cadenassée à double tour en début de match (5 tirs à 4 pour les Suisses dans le premier tiers), Leonardo Genoni a longtemps écœuré ses adversaires. Bien aidé par sa défense, le portier du EV Zoug a parfaitement su répondre présent quand celle-ci a vacillé.

Juste après l’ouverture du score de Damien Riat (15e), le gardien de 38 ans s’est ainsi fait l’auteur d’un double arrêt qui a empêché les Finlandais de revenir immédiatement. Rebelote à la mi-match lorsque la pression adverse s’est faite plus insistante (16 tentatives à 8 pour la Finlande dans le deuxième tiers). Dans l’ultime période, il a à nouveau retardé l’échéance à maintes reprises, avant de capituler trois fois (54e, 59e et 64e en prolongations), sans avoir quelque chose à se reprocher.

Malheureusement pour le MVP des derniers Mondiaux, son énième performance de choix (28 tirs repoussés) sous le maillot national n’aura pas suffi pour porter les siens vers une demi-finale historique. 

Ken Jaeger
 

3ème étoile

Ken Jäger, centre suisse

Invité surprise de la sélection helvétique, Ken Jäger a prouvé que sa présence aux JO n'était pas le fruit du hasard et qu'il possédait la pleine confiance de son sélectionneur. Patrick Fischer n'a en effet pas hésité à envoyer l'attaquant du Lausanne HC au casse-pipe lors des situations spéciales, tant en powerplay qu'en boxplay, ou dans les moments clés. En fin de match, le Grison de 27 ans s'est ainsi retrouvé aux côtés des stars Nico Hischier et Timo Meier pour tenter de stopper la déferlante finlandaise.

JO 2026 - Hockey sur glace. «On vient de perdre d'une façon qui ne devrait jamais arriver...»

JO 2026 - Hockey sur glace«On vient de perdre d'une façon qui ne devrait jamais arriver...»

Avant cela, l'homme qui était aligné dans le quatrième bloc aux côtés de son coéquipier en club Damien Riat et du Davosien Simon Knak a montré la voie à sa formation, grâce à son énergie et son «forechecking». C'est lui qui est à l'origine de l'ouverture du score, profitant d’une sortie hasardeuse du gardien Juuse Saros derrière sa cage pour délivrer l’assist à Riat. À l’image d’autres joueurs de National League comme Christoph Bertschy et Sandro Schmid, Jäger a tenu la dragée haute aux Finlandais, tous venus de NHL, et n’a pas à rougir de sa prestation. Il ne lui aura finalement manqué qu’un dénouement heureux...

Sur le même thème

Les médaillés suisses des JO 2026

Les médaillés suisses des JO 2026

Résumé des médailles obtenues par la Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina.

18.02.2026

Les plus lus

«On parle de viol par fellation ou de viol par pénétration digitale»
Beatrice Pilloud: «Je suis la première à ressentir la pression»
Les partis tentent d'empêcher une élue de parler de Crans-Montana à la TV
Parti faire le tour du monde à moto, un couple condamné à 10 ans de prison en Iran
A Washington, une fuite d'eaux usées vire à l’empoignade politique !