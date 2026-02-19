L’équipe de Suisse de hockey sur glace a été renversée en prolongations par la Finlande (3-2 ap) mercredi à Milan en quarts de finale des Jeux olympiques. Découvrez nos trois étoiles de cette rencontre dans laquelle Leonardo Genoni et ses partenaires ont tout perdu en quelques minutes.

Artturi Lehkonen a fini par avoir le dernier mot face à Leonardo Genoni. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, à Milan Nicolas Larchevêque

1ère étoile Artturi Lehkonen, ailier finlandais

Il restera comme le bourreau de l'équipe de Suisse. Buteur d'un tir imparable en pleine lucarne face à Leonardo Genoni, Artturi Lehkonen a brisé les rêves helvétiques de demi-finales olympiques après un peu moins de 4 minutes en prolongations. En plus de sa réussite, c'est également lui qui est au duel devant la cage suisse avec Jonas Siegenthaler et qui pousse ce dernier à une malheureuse déviation dans ses propres filets sur l'égalisation nordique à 72 secondes du terme.

Jusqu'à cette fin de match renversante, l’ailier de l’Avalanche du Colorado et ses coéquipiers se sont heurtés à la défense de fer de la Suisse, qui semblait parfaitement maîtriser son match et ses adversaires. Mais avec des joueurs de la trempe de Lehkonen, évoluant dans la meilleure ligue du monde, même dans un jour plus compliqué et avec un retard de deux buts à six minutes du terme, ce supplément de talent peut faire la différence. La troupe de Patrick Fischer en a fait l'amère expérience.

2ème étoile Leonardo Genoni, gardien suisse

Avant la rencontre, les Finlandais s’en méfiaient, et leurs craintes étaient bien fondées ! Dans une rencontre cadenassée à double tour en début de match (5 tirs à 4 pour les Suisses dans le premier tiers), Leonardo Genoni a longtemps écœuré ses adversaires. Bien aidé par sa défense, le portier du EV Zoug a parfaitement su répondre présent quand celle-ci a vacillé.

Juste après l’ouverture du score de Damien Riat (15e), le gardien de 38 ans s’est ainsi fait l’auteur d’un double arrêt qui a empêché les Finlandais de revenir immédiatement. Rebelote à la mi-match lorsque la pression adverse s’est faite plus insistante (16 tentatives à 8 pour la Finlande dans le deuxième tiers). Dans l’ultime période, il a à nouveau retardé l’échéance à maintes reprises, avant de capituler trois fois (54e, 59e et 64e en prolongations), sans avoir quelque chose à se reprocher.

Malheureusement pour le MVP des derniers Mondiaux, son énième performance de choix (28 tirs repoussés) sous le maillot national n’aura pas suffi pour porter les siens vers une demi-finale historique.

3ème étoile Ken Jäger, centre suisse

Invité surprise de la sélection helvétique, Ken Jäger a prouvé que sa présence aux JO n'était pas le fruit du hasard et qu'il possédait la pleine confiance de son sélectionneur. Patrick Fischer n'a en effet pas hésité à envoyer l'attaquant du Lausanne HC au casse-pipe lors des situations spéciales, tant en powerplay qu'en boxplay, ou dans les moments clés. En fin de match, le Grison de 27 ans s'est ainsi retrouvé aux côtés des stars Nico Hischier et Timo Meier pour tenter de stopper la déferlante finlandaise.

Avant cela, l'homme qui était aligné dans le quatrième bloc aux côtés de son coéquipier en club Damien Riat et du Davosien Simon Knak a montré la voie à sa formation, grâce à son énergie et son «forechecking». C'est lui qui est à l'origine de l'ouverture du score, profitant d’une sortie hasardeuse du gardien Juuse Saros derrière sa cage pour délivrer l’assist à Riat. À l’image d’autres joueurs de National League comme Christoph Bertschy et Sandro Schmid, Jäger a tenu la dragée haute aux Finlandais, tous venus de NHL, et n’a pas à rougir de sa prestation. Il ne lui aura finalement manqué qu’un dénouement heureux...

