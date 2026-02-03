Sept mois après avoir pris les rênes du CIO, Kirsty Coventry lui a fixé mardi un premier cap: se «concentrer» sur le sport, donc sur l'avenir des Jeux, le plus loin possible de la politique.

Kirsty Coventry a fixé mardi un premier cap pour le CIO. ats

Keystone-SDA ATS

«Nous ne pouvons pas être tout pour tout le monde: les Jeux olympiques et les valeurs qu'ils incarnent sont notre atout le plus précieux», a déclaré la Zimbabwéenne de 42 ans à Milan, en ouverture de la 145e session du CIO.

Son discours était d'autant plus attendu que, dès sa prise de fonctions en juin 2025, la septuple médaillée olympique de natation a lancé un vaste processus de consultations tous azimuts, sans laisser filtrer ses propres propositions.

Or, sous le mandat de son prédécesseur, l'Allemand Thomas Bach, le CIO s'est imposé comme le gouverneur de tout le mouvement sportif, se préoccupant d'impact environnemental, de droits humains, d'intégrité des compétitions, de lutte contre les violences dans le sport et d'intelligence artificielle, tout en créant à partir de 2016 l'équipe olympique des réfugiés.

«Tout au long de la campagne et dans nombre de nos échanges depuis, j'ai entendu le même message de la part de beaucoup d'entre vous: concentrons-nous sur notre coeur de mission. Nous sommes une organisation sportive», a déclaré Kirsty Coventry à la centaine de membres de l'organisation.

Retour des Russes?

«Nous comprenons la politique et nous savons que nous n'évoluons pas en vase clos. Mais notre terrain de jeu, c'est le sport. Cela signifie (qu'il faut) préserver la neutralité du sport, un espace où chaque athlète peut concourir sans être entravé par la politique», a poursuivi l'ex-ministre zimbabwéenne des Sports.

Il lui reste néanmoins à décliner cette proposition de manière concrète, puisqu'elle a pour l'heure reconduit à l'identique la ligne de Thomas Bach face aux sportifs russes: en raison du conflit en Ukraine, 13 seulement pourront s'aligner aux Jeux de Milan Cortina, sous drapeau neutre et hors épreuves par équipes.

Mais le CIO, tout comme la FIFA et l'UEFA dans le football, s'est dans le même temps tenu strictement à l'écart des autres conflits: refusant par exemple de débattre du statut des athlètes israéliens pendant l'offensive à Gaza, il s'est exposé aux soupçons de double standard dans son traitement des questions politiques.

Une priorité claire

Si Kirsty Coventry a lancé en juin dernier plusieurs groupes de travail, notamment sur le sujet épineux de l'accès des athlètes transgenres et intersexes aux compétitions féminines, elle a fixé mardi une priorité claire: celui sur «l'avenir des Jeux olympiques, en particulier le programme olympique».

«Nous devons nous assurer que les Jeux restent inspirants pour les jeunes, partout, qu'ils reflètent leurs valeurs», a-t-elle jugé. «Cela implique de trouver le juste équilibre entre tradition et innovation».

Les premières conclusions de ces groupes de travail doivent être présentées mercredi, au second jour de la session: il s'agit notamment de brouiller la frontière entre sports d'hiver et d'été, par exemple en faisant entrer cyclocross, gravel, cross ou trail dès les JO 2030 dans les Alpes françaises.

«Nous aurons à prendre des décisions et à mener des conversations difficiles, cela fait partie du changement. Tout le monde ne sera pas d'accord sur chaque sujet, et c'est normal», a averti Kirsty Coventry.

