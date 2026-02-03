  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Avenir des JO «Nous aurons à mener des conversations difficiles»

ATS

3.2.2026 - 13:40

Sept mois après avoir pris les rênes du CIO, Kirsty Coventry lui a fixé mardi un premier cap: se «concentrer» sur le sport, donc sur l'avenir des Jeux, le plus loin possible de la politique.

Kirsty Coventry a fixé mardi un premier cap pour le CIO.
Kirsty Coventry a fixé mardi un premier cap pour le CIO.
ats

Keystone-SDA

03.02.2026, 13:40

«Nous ne pouvons pas être tout pour tout le monde: les Jeux olympiques et les valeurs qu'ils incarnent sont notre atout le plus précieux», a déclaré la Zimbabwéenne de 42 ans à Milan, en ouverture de la 145e session du CIO.

Son discours était d'autant plus attendu que, dès sa prise de fonctions en juin 2025, la septuple médaillée olympique de natation a lancé un vaste processus de consultations tous azimuts, sans laisser filtrer ses propres propositions.

Or, sous le mandat de son prédécesseur, l'Allemand Thomas Bach, le CIO s'est imposé comme le gouverneur de tout le mouvement sportif, se préoccupant d'impact environnemental, de droits humains, d'intégrité des compétitions, de lutte contre les violences dans le sport et d'intelligence artificielle, tout en créant à partir de 2016 l'équipe olympique des réfugiés.

«Tout au long de la campagne et dans nombre de nos échanges depuis, j'ai entendu le même message de la part de beaucoup d'entre vous: concentrons-nous sur notre coeur de mission. Nous sommes une organisation sportive», a déclaré Kirsty Coventry à la centaine de membres de l'organisation.

Entre crises et tempêtes. Avant les JO de Milan-Cortina, chronique de huit années de montagnes russes

Entre crises et tempêtesAvant les JO de Milan-Cortina, chronique de huit années de montagnes russes

Retour des Russes?

«Nous comprenons la politique et nous savons que nous n'évoluons pas en vase clos. Mais notre terrain de jeu, c'est le sport. Cela signifie (qu'il faut) préserver la neutralité du sport, un espace où chaque athlète peut concourir sans être entravé par la politique», a poursuivi l'ex-ministre zimbabwéenne des Sports.

Il lui reste néanmoins à décliner cette proposition de manière concrète, puisqu'elle a pour l'heure reconduit à l'identique la ligne de Thomas Bach face aux sportifs russes: en raison du conflit en Ukraine, 13 seulement pourront s'aligner aux Jeux de Milan Cortina, sous drapeau neutre et hors épreuves par équipes.

Mais le CIO, tout comme la FIFA et l'UEFA dans le football, s'est dans le même temps tenu strictement à l'écart des autres conflits: refusant par exemple de débattre du statut des athlètes israéliens pendant l'offensive à Gaza, il s'est exposé aux soupçons de double standard dans son traitement des questions politiques.

Football. «Cette exclusion n'a rien apporté» - La main tendue d’Infantino à Poutine

Football«Cette exclusion n'a rien apporté» - La main tendue d’Infantino à Poutine

Une priorité claire

Si Kirsty Coventry a lancé en juin dernier plusieurs groupes de travail, notamment sur le sujet épineux de l'accès des athlètes transgenres et intersexes aux compétitions féminines, elle a fixé mardi une priorité claire: celui sur «l'avenir des Jeux olympiques, en particulier le programme olympique».

«Nous devons nous assurer que les Jeux restent inspirants pour les jeunes, partout, qu'ils reflètent leurs valeurs», a-t-elle jugé. «Cela implique de trouver le juste équilibre entre tradition et innovation».

Les premières conclusions de ces groupes de travail doivent être présentées mercredi, au second jour de la session: il s'agit notamment de brouiller la frontière entre sports d'hiver et d'été, par exemple en faisant entrer cyclocross, gravel, cross ou trail dès les JO 2030 dans les Alpes françaises.

«Nous aurons à prendre des décisions et à mener des conversations difficiles, cela fait partie du changement. Tout le monde ne sera pas d'accord sur chaque sujet, et c'est normal», a averti Kirsty Coventry.

Sur le même thème

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

JO d’hiver : les sports d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Depuis 1924, les Jeux Olympiques d’hiver n’ont cessé d’évoluer. Nouveaux sports, disciplines disparues, et innovations spectaculaires : retour sur l’évolution des JO d’hiver.

27.01.2026

Les plus lus

Génocide, crimes de guerre: Cassis accusé de complicité
Une professeure poignardée par un collégien en classe, son pronostic vital engagé
Un ado nage quatre heures pour sauver sa famille perdue en mer
Malgré une rupture totale du ligament croisé, Lindsey Vonn courra à Cortina !
Crans-Montana : le parquet délocalise ses audiences faute de place
Leurs noms et photos nues publiés, les victimes crient au scandale