Le CC3C Genève s'est assuré une place en demi-finale du tournoi olympique dès mardi, après avoir gagné ses sept premiers matches. La clé du succès: une préparation minutieuse, et surtout du plaisir.

Yannick Schwaller, concentré lors d’une rencontre aux JO KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au cours des 20 premières secondes de son entretien accordé à Keystone-ATS, le mot «plaisir» est revenu trois fois dans la bouche de Yannick Schwaller. «Nous prenons tellement de plaisir. Ce n'est que du bonheur, lâche-t-il. Nous sommes dans l'ambiance olympique, c'est un tel plaisir. Cela se voit sur la glace. C'est vraiment cool de jouer avec ces gars en ce moment. C'est un vrai plaisir».

Cette déclaration n'a évidemment rien de surprenant après un début de tournoi parfait. Mais le plaisir seul ne suffit bien sûr pas. «Nous avons travaillé extrêmement dur ces deux dernières années pour en arriver là», souligne le skip soleurois, qui vit à 30 ans ses premiers Jeux olympiques.

«Et au cours des quatre derniers mois, nous avons encore intensifié nos efforts en discutant de la manière dont nous allions nous préparer pour ces Jeux. Et nous mettons en œuvre de manière fantastique les choses que nous avons identifiées», se félicite-t-il.

Une débâcle salutaire

Il y a deux ans à Schaffhouse, la Team Genève avait pourtant manqué son affaire dans le championnat du monde disputé à domicile. Septième du classement final, elle n'avait même pas pris part à la lutte pour les médailles, réservée au top 6. L'autocritique qui a suivi fut salutaire.

Vice-champion du monde puis vice-championne d'Europe en 2025, l'équipe composée de Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Benoît Schwarz-van Berkel et Yannick Schwaller a désormais 75% de chances de décrocher une médaille olympique à Cortina.

Mais son remarquable début de parcours ne lui offre aucune garantie. Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni en avait fait l'amère expérience il y a quatre ans à Pékin: brillant dans le Round Robin (8 victoires, 1 défaite), il avait perdu tant en demi-finale que dans le match pour le bronze pour échouer au 4e rang.

L'avantage de la dernière pierre

Le CC3C Genève ne veut pas relâcher ses efforts d'ici la fin du Round Robin jeudi matin. «Ce serait assez amateur», souligne Benoît Schwarz-van Berkel, numéro 4 et responsable des pierres les plus délicates et décisives, rejetant l'idée que l'on puisse prendre à la légère les derniers matches de la phase préliminaire.

D'une part, le vainqueur de la qualification aura le droit de jouer la dernière pierre en demi-finale, en finale ou dans le match pour la 3e place. «Et nous voulons aussi conserver notre élan. Nous le savons tous: en sport, si vous faites un mauvais match, tout peut s'écrouler», rappelle Yannick Schwaller.

Economiser l'énergie

Le brillant début de tournoi présente en tout cas un avantage peut-être décisif. Sur leurs sept premiers matches, leurs adversaires ont jeté l'éponge cinq fois. «Pour les balayeurs, c'est certainement une bonne chose d'économiser quelques ends, estime Schwaller. Cela devient aussi fatigant pour eux.»

La remarque vaut d'ailleurs aussi pour le skip lui-même, qui a disputé le tournoi mixte avec son épouse Briar Schwaller-Hürlimann. Lundi, les Suisses ont bénéficié d'un jour de repos bienvenu. «Cela m'a permis de recharger mes batteries», reconnaît Yannick Schwaller. «Nous avons aussi pu économiser un peu d'énergie sur le plan émotionnel», constate Benoît Schwarz-van Berkel.

Peut-on avoir trop confiance en soi? «Oui, bien sûr», répond le Genevois. «La frontière est très fine. Trop de confiance en soi signifie que l'on s'attend à des victoires faciles, et ce n'est pas la bonne attitude.» Mais c'est un problème de riche pour une équipe qui espère offrir au curling suisse le deuxième titre olympique de son histoire après celui de la team de Patrick Hürlimann en 1998.