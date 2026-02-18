Nouveau venu aux JO, le ski-alpinisme s'apprête à vivre sa grande première jeudi avec les sprints et samedi lors du relais mixte. Et les quatre Suisses, dont les Romandes Caroline Ulrich et Marianne Fatton, peuvent viser les médailles.

Marianne Fatton dans ses oeuvres. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Peu habituées à s'exprimer devant autant de monde, la jeune Vaudoise Caroline Ulrich (23 ans) et la plus expérimentée Gruérienne d'adoption Marianne Fatton (30 ans) sont devenues les porte-parole de leur sport, qui fait son entrée dans le giron des Jeux. «Je me sens chanceuse, on marque un peu l'histoire de notre sport, c'est cool», a notamment dit Marianne Fatton, championne du monde 2025 de sprint.

Et lorsque l'on est un nouveau sport adoubé par le CIO, il s'agit généralement de la jouer profil bas et d'accepter les vues imposées par l'instance pour se joindre à la famille olympique. En 2026, la priorité est de rendre le sport télévisuel. Et qui dit télévisuel, dit souvent contraintes de temps. Il a donc fallu penser un format court et nerveux, relativement éloigné de la mentalité du sport qui tient avant tout à monter en peau de phoque dans la nature pour ensuite redescendre à ski.

«C'est vrai que le ski-alpinisme, c'est quand même un esprit un peu montagnard, juge la jeune Vaudoise Caroline Ulrich, qui se réjouit naturellement de participer à cette première. On aime tous passer du temps en montagne et ce n'est pas vraiment ce qu'on va pouvoir montrer jeudi et samedi. Mais on espère que ça va déjà plaire et puis qu'avec ça, on pourra peut-être revenir dans quatre ans avec l'individuel et montrer un peu plus notre sport.»

Maîtriser l'art des transitions

Avec le sprint, il faudra être impeccable sur les transitions. D'abord celle où il faut enlever les skis pour gravir à pied plusieurs marches créées artificiellement, puis celle où il faut remettre les peaux et enfin la troisième où il s'agit d'ôter les peaux pour redescendre à ski jusqu'à la ligne d'arrivée.

«Je suis une athlète qui travaille beaucoup les transitions, c'est important de pouvoir bien les réussir aussi en course, explique Marianne Fatton, Vaudruzienne de 30 ans qui habite La Roche depuis quelques années. Plus on se rapproche de la course, plus j'essaie d'en faire. Je m'astreins à de petites séances, des petites piqûres de rappel. Je fais vingt minutes et puis ça me suffit.»

A entendre Caroline Ulrich, Boélande qui s'est beaucoup entraînée à Villars, l'admission du sport aux JO a amené une plus grande spécialisation chez les athlètes. «Comme une sorte de polarisation entre les disciplines olympiques (réd: sprint et relais mixte) qui sont beaucoup plus explosives et les autres disciplines (réd: individuel, verticale et course par équipe). Chacun a dû choisir son camp. J'étais restée très polyvalente jusqu'à l'an dernier, où j'ai quand même mis un peu plus la priorité sur le sprint parce que je savais que j'avais mes chances. On va voir ce qu'il advient après, si cela reste comme ça ou pas.»

Polémique parmi les athlètes

Pour faire de la place à un nouveau sport et afin de conserver le même nombre d'athlètes présents aux JO – puisque le CIO ne veut pas sombrer dans une course au «toujours plus» -, on va chercher des places dans d'autres sports. Ainsi, en supprimant par exemple le team event en ski alpin, il a été possible de «gratter» quelques places. Ils seront 36 au départ, 18 femmes et 18 hommes, dont quatre Suisses avec encore les deux Alémaniques Jon Kistler et Arno Lietha.

L'apparition du ski-alpinisme aux JO a créé une petite polémique au sein des aficionados de ce sport. Le Français William Bon Mardion a ainsi refusé de participer à l'épreuve de Coupe du monde en Andorre pour protester contre les formats courts imaginés à Bormio. Selon lui, et d'autres, le sprint dénature l'essence de ce sport. Il faut dire qu'aux derniers Mondiaux à Morgins l'an dernier, femmes et hommes avaient droit à quatre épreuves, ainsi qu'à un relais mixte.

A Bormio, il manque surtout la course individuelle et la verticale, deux épreuves qui conviennent parfaitement au Fribourgeois Rémi Bonnet, champion du monde en titre et absent en Valteline. Mais qui sait, peut-être qu'en 2030 en France, de nouvelles disiciplines seront ajoutées. En tous les cas, au pied de la Stelvio, le ski-alpinisme se disputera devant des tribunes pleines puisque toutes les places ont trouvé preneur.