Novak Djokovic poursuit sa quête d'or olympique sur la terre battue de Roland-Garros. Le Serbe a battu l'Allemand Dominik Köpfer (ATP 70) mercredi en deux sets, 7-5 6-3, pour rejoindre les quarts.

Novak Djokovic poursuit sa route dans le tournoi olympique. IMAGO

ATS

Le no 2 mondial a dû batailler dans la première manche, avant de dérouler davantage dans la seconde. L'opposition s'annonce toutefois bien plus coriace au tour suivant, puisqu'il défiera le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 11), vainqueur de l'Argentin Sebastian Baez un peu plus tôt.

ats