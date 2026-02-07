  1. Clients Privés
Il est champion olympique «Oh oui j'étais nerveux» - Le jour de gloire de Franjo von Allmen

par Jean-Frédéric Debétaz, Bormio

7.2.2026 - 16:05

Encore un Bernois! Quatre ans après Beat Feuz à Pékin, c'est Franjo von Allmen qui est allé chercher l'or de la descente olympique samedi à Bormio, alors que Marco Odermatt (4e) et Alexis Monney (5e) ont terminé au pied du podium.

Fantastique Franjo von Allmen, sacré champion olympique de descente !

Fantastique Franjo von Allmen, sacré champion olympique de descente !

A Bormio, le Bernois de 24 ans a maîtrisé la Stelvio de bout en bout pour s’offrir le Graal olympique.

07.02.2026

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz, Bormio

07.02.2026, 16:05

De l'Emmental au Simmental, l'or olympique de la descente a bougé d'une soixantaine de kilomètres dans le canton de Berne. Comme Beat Feuz, champion du monde en 2017 et champion olympique en 2022, Franjo von Allmen a ajouté le titre de champion olympique à sa médaille d'or de la descente décrochée l'an dernier aux Mondiaux de Saalbach.

JO 2026 - Ski alpin. Magistral : Franjo von Allmen est champion olympique de descente !

JO 2026 - Ski alpinMagistral : Franjo von Allmen est champion olympique de descente !

Brillant vainqueur à Crans-Montana dimanche dernier, «FvA» faisait clairement partie des favoris. Quand la piste n'est pas verglacée, le champion du Simmental peut faire parler son toucher de neige, comme Feuz. Hormis une petite faute sur le haut, von Allmen a été le plus fort dans Carcentina, cette traverse en dévers où il faut garder un maximum de vitesse pour la fin de parcours. Quand il a coupé la ligne avec 0''70 d'avance sur Marco Odermatt, pourtant auteur d'une course sans faute, on imaginait bien que la médaille d'or n'était pas loin.

Nerveux quand Franzoni est descendu

«J'ai pu suivre la ligne que l'on avait imaginée avant la course», a expliqué le Bernois dans un large sourire. Parti avec le dossard 8 sous le soleil, le boeuf de Boltigen, qu'il a imité à l'arrivée en faisant les cornes avec ses doigts, a dû attendre sur le fauteuil de leader. Dans la Valteline, von Allmen savait qu'il devait se méfier des Italiens. Sa plus grosse chaleur fut quand Giovanni Franzoni est descendu. Juste avant Carcentina, le vainqueur de Kitzbühel comptait 0''08 d'avance et le public criait fort dans l'aire d'arrivée.

«Oh oui j'étais nerveux, a reconnu le Bernois de 24 ans au moment du passage de l'Italien. J'étais plus nerveux qu'au départ et plus nerveux que ce matin. Je préférais être sur la piste que de regarder les autres descendre.» Par chance, Franzoni a terminé à 0''20. Même Dominik Paris, six fois lauréat en descente sur la Stelvio, a dû s'avouer vaincu, mais a obtenu le bronze.

Giovanni Franzoni. «Franjo von Allmen a été une source d'inspiration pour moi»

Giovanni Franzoni«Franjo von Allmen a été une source d'inspiration pour moi»

Avec ce titre, Franjo von Allmen devient donc le cinquième Helvète sacré champion olympique de descente après Bernhard Russi (1972), Pirmin Zurbriggen (1988), Didier Défago (2010) et Feuz. La Suisse rejoint la France avec un cinquième titre dans la discipline reine. Seule l'Autriche est devant avec sept sacres.

Monney: «J'ai joué et j'ai perdu»

La joie de von Allmen contraste avec la déception de Marco Odermatt et Alexis Monney. Le patron de la Coupe du monde n'a bien entendu pas mal skié, mais il a manqué ce petit quelque chose. Le Nidwaldien, déçu après sa deuxième place sur la Streif, doit accepter une nouvelle défaite. Il aura encore le combiné, le Super-G et le géant pour aller chercher du métal.

Alexis Monney peut nourrir davantage de regrets. Car sans une grosse faute sur le haut du parcours, le Fribourgeois aurait battu Paris, voire mieux. Brillant sur le bas, Monney a repris 0''29 à son compatriote. «Il ne manque pas beaucoup pour le podium, mais bon c'est comme ça, c'est la descente, a lancé le skieur de Châtel St-Denis. Je montre que le ski est là, mais maintenant je dois faire une manche complète, je le dis depuis le début de la saison et j'espère que ça va venir.»

L'athlète des Paccots a expliqué son erreur plus en détail «On arrivait un peu plus vite qu'hier. J'ai voulu skier les mêmes lignes. J'ai joué et j'ai perdu. Mon ski a un peu trop tapé et j'ai perdu trop de vitesse dans la partie médiane. Même en voyant du vert, je me suis dit que cela n'allait pas suffire. J'ai vu Marco passer devant pour 0''05 et je me suis dit 'Pourquoi pas' puis Franjo est arrivé et nous a mis 0''70 et là je me suis dit que non.»

