Tanja Hüberli et Nina Brunner ne semblaient pas trop marquées par leur défaite subie en demi-finale des JO de Paris, alors qu'elles ont manqué une balle de match face aux Canadiennes Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson. «On a une autre opportunité de décrocher une médaille olympique», a lâché Nina Brunner.

Tanja Hüberli et Nina Brunner devront se contenter de la finale pour le bronze aux JO. KEYSTONE

ATS

«C'est difficile à encaisser quand a eu une occasion de conclure et qu'on n'arrive pas à la saisir. Surtout quand ce point aurait pu nous permettre de disputer un match pour gagner l'or olympique», a expliqué Tanja Hüberli en zone mixte. «Mais j'estime qu'on n'a rien à se reprocher. On a tout donné, on a lutté jusqu'au bout, mais ce match n'était pas pour nous», a-t-elle poursuivi.

Pas question donc de ressasser cette balle de match, obtenue à 20-19 au deuxième set alors que le duo alémanique avait parfaitement géré son affaire jusque-là. «Ca arrive qu'on se dise qu'on aurait pu négocier différemment un point en particulier. Mais il y a eu d'autres moments où on aurait dû faire la différence au deuxième set», a souligné Nina Brunner.

«On n'a vraiment rien à se reprocher sur cette balle de match. On a livré un bon match, même si cela n'atténue en rien la déception», a lâché l'épouse du hockeyeur Damien Brunner. Pour sa coéquipière, ce premier set perdu dans ce tournoi n'a en outre pas perturbé le duo: «On était quand même confiante après la deuxième manche, car on avait été la meilleure équipe jusque-là», a souligné Tanja Hüberli.

Le duo alémanique s'est néanmoins très rapidement retrouvé dos au mur dans le tie-break (3-6). «On prend un départ de m... dans ce tie-break. C'est malheureux de nous être retrouvées rapidement menées au score, même si nous sommes revenues dans le match», avant de prendre même l'avantage 10-9 dans ce tie-break. «Mais ça ne devait pas être notre jour», a poursuivi la Schwytzoise.

Hüberli/Brunner croient forcément encore en leur étoile. Les doubles championnes d'Europe (2021, 2023) n'ont de toute manière pas le temps de gamberger, le match pour le bronze étant programmé vendredi à 21h. «On a une autre opportunité de décrocher une médaille olympique, ce qui est plutôt cool. On fera tout pour la saisir», a lâché Nina Brunner.

ATS