Clément Noël dépité «On aurait dit que j'étais un rookie sans expérience»

Clara Francey

17.2.2026

Champion olympique du slalom en titre, Clément Noël a admis qu'il n'avait «pas fait rêver grand-monde» lundi à Bormio en enfourchant lors de la deuxième manche, après un premier acte déjà médiocre (7e), et lors de laquelle il s'est senti «comme un rookie».

Agence France-Presse

17.02.2026, 10:16

Quel est votre sentiment après cet échec ?

«Il y a beaucoup de déception globalement. Ce sont les Jeux olympiques, une course sur laquelle on rêve de briller. Aujourd'hui, ça me faisait toujours rêver. Par contre, je n'ai pas fait rêver grand-monde. Quand on passe à côté à ce point-là, on a beaucoup de déception. Je me sentais pourtant bien avant la deuxième manche. J'avais beaucoup d'envie parce que je savais qu'il y avait un coup à jouer. Il aurait fallu une énorme manche, évidemment, mais au moins montrer du beau ski, essayer de remonter au panache. C'est important, le panache. Et là, il n'y a rien. C'est dur d'analyser ma deuxième manche, elle est trop courte. J'ai fait une erreur très rapidement, qui peut arriver.»

Que s'est-il passé pendant la première manche ?

«Quand on me voit skier, on aurait dit que j'étais un rookie sans expérience, qui faisait ses premiers Jeux olympiques, avec beaucoup d'erreurs, une grosse, une petite. Alors que de l'expérience, j'en ai. Ce sont mes troisièmes Jeux, donc je suis assez dur avec moi-même par rapport à ma première manche. Mais je ne vais pas m'effondrer. Je suis là, je suis encore champion olympique et j'ai encore plein de choses belles, j'espère, devant moi, parce que je n'ai pas perdu tout mon niveau en une semaine.»

Avez-vous un début d'explication pour cette contre-performance?

«Il y a pas mal de questions à se poser. Je n'ai pas les réponses là tout de suite. On n'a pas répondu présent. La préparation ces derniers jours s'était bien passée, j'étais très serein, très confiant. Mais sans sur-confiance. J'avais beaucoup d'humilité en sachant que le niveau en slalom est très dense et qu'il allait falloir sortir son meilleur ski au meilleur moment pour aller chercher une médaille. On va voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, il faut vite se tourner vers l'avenir, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent avec la fin de saison.»

«On se réjouit énormément». L’or olympique et un heureux événement pour Loïc Meillard !

«On se réjouit énormément»L’or olympique et un heureux événement pour Loïc Meillard !

PROPOS recueillis en zone mixte

