Paras 2026 Petite mais raffinée : la Maison suisse inaugurée par Baume-Schneider

ATS

6.3.2026 - 20:10

Petite mais raffinée: c'est ainsi que Tom Reulein, chef de mission, a qualifié à plusieurs reprises la délégation suisse aux Paralympiques. La cérémonie d'ouverture à la House of Switzerland à Cortina était elle aussi petite mais raffinée.

Elisabeth Baume-Schneider, à droite, s'entretient avec Robin Cuche, à gauche, lors de la cérémonie d'ouverture à la Maison de la Suisse, dans le cadre des Jeux paralympiques.
Elisabeth Baume-Schneider, à droite, s'entretient avec Robin Cuche, à gauche, lors de la cérémonie d'ouverture à la Maison de la Suisse, dans le cadre des Jeux paralympiques.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.03.2026, 20:10

Pour des raisons logistiques – en raison du long trajet et du fait que seuls deux athlètes et deux membres du staff par nation étaient autorisés à participer -, Swiss Paralympic avait décidé bien avant le début des Jeux paralympiques de ne pas se rendre à l'amphithéâtre de Vérone. D'autres nations boycottent la cérémonie d'ouverture pour protester contre le fait que les athlètes russes et biélorusses sont autorisés à concourir sous leur propre drapeau.

Paras 2026 - Snowboardcross. Un Suisse victime d'une lourde chute et évacué à l’hôpital

Paras 2026 - SnowboardcrossUn Suisse victime d'une lourde chute et évacué à l’hôpital

A la House of Switzerland, une petite cérémonie a été organisée à 17h30 à la place de la cérémonie officielle. Sur les notes du classique italien «Felicità», qui chante le bonheur sous toutes ses facettes, la délégation, menée par le porte-drapeau Théo Gmür, est montée sur scène. Peu après, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a également été accueillie.

Paras 2026 - Ski alpin. Théo Gmür, garant des médailles suisses : «Tout repart à zéro»

Paras 2026 - Ski alpinThéo Gmür, garant des médailles suisses : «Tout repart à zéro»

Baume-Schneider présente

Venue pour cette cérémonie d'ouverture ainsi que pour les premières compétitions prévues samedi à Cortina, Mme Baume-Schneider a félicité les athlètes et souligné: «Je me réjouis que le handisport soit au centre de l'attention ces prochains jours.»

Jeux paralympiques. La présence des Russes fâche : le gouvernement britannique boycotte

Jeux paralympiquesLa présence des Russes fâche : le gouvernement britannique boycotte

La cheffe du Département fédéral de l'intérieur, responsable du domaine promouvant l'égalité des personnes handicapées, souhaite que cette attention ne s'arrête pas au terme de la cérémonie de clôture mais qu'elle se prolonge bien au-delà, «afin que de nombreuses personnes soient inspirées.»

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Les espoirs suisses aux Jeux paralympiques d’hiver 2026

Plusieurs athlètes suisses arrivent aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina en grande forme. Ski alpin, snowboard, ski nordique : voici les sportifs helvétiques qui pourraient jouer les premiers rôles et viser une médaille.

05.03.2026

