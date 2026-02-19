«Parcours bas de gamme» - Fanny Smith tacle la piste et l'organisation des JO !

  1. Clients Privés
JO 2026 - Skicross Fanny Smith se paie la piste et l'organisation des Jeux

par Jean-Frédéric Debétaz, Livigno

19.2.2026 - 17:58

Les skicrosseuses entrent en lice vendredi matin. Dans le camp suisse, Fanny Smith va mieux et tente de se motiver sur un parcours qu'elle juge indigne des Jeux.

La Vaudoise Fanny Smith n’est vraiment pas fan du parcours des JO.
KEYSTONE

A 33 ans, Fanny Smith ne s'inquiète pas de savoir si ses propos vont déranger ou pas. Alors quand on lui demande ce qu'elle pense de la piste olympique à Livigno, la Vaudoise n'y va pas avec le dos de la cuillère: «Je ne vais pas être très positive sur ce parcours. Il n'est vraiment pas spécial, il n'y a rien de technique. Je trouve un peu triste pour les JO de faire un parcours aussi simple et aussi bas de gamme.»

La Villardoue n'est pas tendre non plus avec l'organisation. Elle déplore l'absence de tribunes alors qu'elles avaient été annoncées. «Je trouve très dommage aussi pour les téléspectateurs, estime-t-elle. En fait il n'y a rien autour. Comme vous savez, ce sont mes cinquièmes Jeux, donc j'ai pu en voir et les vivre. Ailleurs, il y avait cet esprit et cette effervescence olympique. Ici, il n'y a rien.»

Dépassements difficiles

Fanny Smith déplore également le fait qu'il n'y ait pas de cérémonie de médailles digne de ce nom: «Ils avaient tout pour bien faire, mais je trouve cela très dommage pour des Jeux.» La Vaudoise sait cependant mettre cela de côté pour se concentrer sur ses performances. «Mon objectif, c'est d'être en forme le jour J et de donner le meilleur de moi-même, confie-t-elle. Le reste, ma foi...on ne peut rien y faire.»

Blessée l'été passé, Fanny Smith s'était en plus bloqué le dos lors des épreuves de Veysonnaz à domicile fin janvier. La championne du monde en titre a donné des nouvelles de sa santé: «Par rapport à ma blessure de cet été, on n'est pas mal. Concernant le dos, si ça ne m'embête pas le jour J, cela ne devrait pas trop me poser de problème.»

Quatre kilos en moins

La Vaudoise s'inquiète cependant de son poids sur une piste où la différence se fera visiblement à la glisse. «Je sais que j'ai quasiment 4 kilos en moins et que je suis à 58 kilos, note-t-elle. Ce n'est clairement pas idéal quand certaines sont plutôt à 85. Mais ça, je ne peux pas le maîtriser. Je suis explosive et il faut que je me concentre sur ce que je peux maîtriser.»

Trois autres Helvètes seront au départ, dont la Genevoise Sixtine Cousin, Saskja Lack et Talina Gantenbein. La grande favorite se nomme bien entendu Sandra Näslund. L'Allemande Daniela Maier, la Canadienne Marielle Thompson et la Française Marielle Berger Sabbatel seront les autres prétendantes au podium.

A noter que les qualifications auront lieu à 10h. Les quarts de finale commenceront à midi.

