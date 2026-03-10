  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Paras 2026 - Ski alpin Robin Cuche éliminé lors du super-G du combiné

ATS

10.3.2026 - 10:54

Robin Cuche ne fera pas la passe de trois aux Paralympiques de Milan-Cortina. Le Neuchâtelois est parti à la faute lors du Super-G du combiné mardi.

La déception de Robin Cuche après son élimination.
La déception de Robin Cuche après son élimination.
IMAGO/TT

Keystone-SDA

10.03.2026, 10:54

Déjà titré en descente et en super-G, Robin Cuche a commis la faute sur l'intérieur en milieu de parcours lors de la manche initiale du combiné. Il s'est relevé sans difficulté. Le Suisse, qui dispute ses 4es Paralympiques, sera encore aligné lors des épreuves de géant et de slalom.

Paras 2026 - Ski alpin. Robin Cuche s’adjuge un nouveau titre paralympique !

Paras 2026 - Ski alpinRobin Cuche s’adjuge un nouveau titre paralympique !

Son compatriote Emerick Sierro a lui conclu sa manche à la 11e place, concédant près de six secondes au leader russe Aleksei Bugaev. A noter que le Valaisan Théo Gmür a déclaré forfait pour cette compétition afin de se concentrer sur le géant prévu jeudi.

Les plus lus

Drame de Crans-Montana : les Moretti pourraient encore défrayer la chronique !
Guerre au Moyen-Orient : Vladimir Poutine se frotte les mains
Donald Trump : un dilemme et une volte-face inattendue !
Meeting perturbé : la compagne de Zemmour fait son show à Paris
«Risque immense» - Un cardinal américain de premier rang fustige la politique de Trump
«La Suisse participe activement à la destruction de l'ordre mondial»