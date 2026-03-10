Robin Cuche ne fera pas la passe de trois aux Paralympiques de Milan-Cortina. Le Neuchâtelois est parti à la faute lors du Super-G du combiné mardi.

La déception de Robin Cuche après son élimination. IMAGO/TT

Keystone-SDA ATS

Déjà titré en descente et en super-G, Robin Cuche a commis la faute sur l'intérieur en milieu de parcours lors de la manche initiale du combiné. Il s'est relevé sans difficulté. Le Suisse, qui dispute ses 4es Paralympiques, sera encore aligné lors des épreuves de géant et de slalom.

Son compatriote Emerick Sierro a lui conclu sa manche à la 11e place, concédant près de six secondes au leader russe Aleksei Bugaev. A noter que le Valaisan Théo Gmür a déclaré forfait pour cette compétition afin de se concentrer sur le géant prévu jeudi.