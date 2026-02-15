  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 - Snowboard Pas d'exploit non plus en slopestyle pour «Tiramisu Man»

ATS

15.2.2026 - 12:58

Jonas Hasler n'aura pas signé d'exploit dans ces JO 2026. Déjà éliminé en qualification du halfpipe, le snowboarder grison de 19 ans a connu le même sort en slopestyle. Les 55,90 points récoltés sur le premier de ses deux runs ne lui ont pas permis de faire partie des 12 finalistes. Il a terminé 19e.

@jonas.hasler

That’s a 12/10 kinda dessert!! This gotta be the new chocolate muffin! @Henrik Christiansen 🤝😂 #wintersport #olympics #snowboarding #milanocortina2026

♬ L.Delibes, Sylvia - Pizzicato - AllMusicGallery
,

Keystone-SDA, Rédaction blue Sport

15.02.2026, 12:58

Si sur la neige italienne le jeune snowboardeur suisse n’a pas réussi à se hisser jusqu’aux finales, il a en revanche fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à ses dégustations de tiramisu lors de ses premiers Jeux olympiques.

JO 2026 - Big Air. Hasler pas en finale, mais «échauffé» pour ses disciplines favorites

JO 2026 - Big AirHasler pas en finale, mais «échauffé» pour ses disciplines favorites

Les plus lus

Mort de Quentin : La France insoumise sous le feu des critiques
La Suisse bat la Tchéquie de haute lutte
«Grande Fede» Brignone qui s'offre un sensationnel doublé, des regrets pour Rast
Un train en direction de Zermatt déraille, des bus de remplacement mobilisés
Un athlète disqualifié pour des chaussures trop longues de... 4 mm !
Un «monument immense pour le jazz moderne» est mort à 90 ans