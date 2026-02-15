Jonas Hasler n'aura pas signé d'exploit dans ces JO 2026. Déjà éliminé en qualification du halfpipe, le snowboarder grison de 19 ans a connu le même sort en slopestyle. Les 55,90 points récoltés sur le premier de ses deux runs ne lui ont pas permis de faire partie des 12 finalistes. Il a terminé 19e.

Keystone-SDA, Rédaction blue Sport ATS

Si sur la neige italienne le jeune snowboardeur suisse n’a pas réussi à se hisser jusqu’aux finales, il a en revanche fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à ses dégustations de tiramisu lors de ses premiers Jeux olympiques.