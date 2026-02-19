Patrick Fischer «furieux» : «Nous voulions absolument cette médaille»

  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace Patrick Fischer «furieux» : «Nous voulions cette médaille»

par Dominik Moser, Milan

19.2.2026 - 08:30

Mamma mia! À Milan, l'équipe de Suisse est passée à deux doigts de réaliser un exploit olympique historique. Mais après avoir perdu deux finales de Coupe du monde, elle a essuyé une nouvelle déception.

Patrick Fischer était très déçu après l'élimination de la Suisse en quarts.
Patrick Fischer était très déçu après l'élimination de la Suisse en quarts.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Dominik Moser, Milan

19.02.2026, 08:30

72 secondes! C'est tout ce qui a manqué aux Helvètes pour conserver l'avantage 2-1 en quart de finale face la Finlande et filer dans le dernier carré du tournoi olympique. Mais les champions de Pékin 2022, qui comptent dans leurs rangs de nombreuses stars de la NHL, ont égalisé, et Artturi Lehkonen a asséné le coup de grâce à la Suisse en marquant le but de la victoire 3-2 en prolongation.

JO 2026 - Hockey sur glace. La Suisse échoue à 72 secondes d’un immense exploit face à la Finlande

JO 2026 - Hockey sur glaceLa Suisse échoue à 72 secondes d’un immense exploit face à la Finlande

«Nous sommes assez bons pour gagner ce match, mais nous n'y sommes pas parvenus. C'est bien sûr décevant», a déclaré Nico Hischier à la fin du match. «Une fois de plus, nous avons échoué de peu, ça fait mal», a ajouté le capitaine des New Jersey Devils, en référence aux deux dernières finales perdues lors des Championnats du monde.

Un double coup dur

Les Suisses n'ont jamais été aussi près de remporter un quart de finale olympique depuis le début du millénaire. Finalement, ils ont échoué une quatrième fois après 2006, 2010 et 2022. Après un doublé en 72 secondes dans le 1er tiers-temps par Damien Riat et Nino Niederreiter, l'équipe de Patrick Fischer a réalisé une performance presque impeccable, ne se cachant pas en défense et se battant sans relâche, avant que que le match ne bascule avec le but des Finlandais (1-2) marqué par Sebastian Aho à la 54e.

Les six minutes restantes ont semblé durer une éternité. Lorsque les Finlandais ont remplacé leur gardien par un sixième joueur de champ, la pression sur le but suisse est devenue immense. Lors de l'égalisation 2-2, le défenseur Jonas Siegenthaler a dévié le tir de Miro Heiskanen dans son propre but. Leonardo Genoni, une nouvelle fois brillant dans les cages, n'a rien pu faire.

JO 2026 - Hockey sur glace. «On vient de perdre d'une façon qui ne devrait jamais arriver...»

JO 2026 - Hockey sur glace«On vient de perdre d'une façon qui ne devrait jamais arriver...»

Une revanche manquée

«Nous voulions absolument cette médaille», a déclaré Patrick Fischer, visiblement abattu, au terme de la soirée. Il s'est dit «furieux», sans toutefois entrer dans les détails peu après l'élimination. «Nous savions que les Finlandais nous convenaient. Nous avons bien commencé et tout était sous contrôle, mais à la fin, nous avons laissé filer le match. C'est dommage et extrêmement décevant.»

Pour la Suisse, c'était aussi une revanche manquée après la défaite 5-1 il y a quatre ans à Pékin. À l'époque, les Finlandais avaient continué sur leur lancée pour finalement remporter la médaille d'or olympique, puis trois mois plus tard, le titre mondial sur leur sol.

La Suisse disputera également les Championnats du monde à domicile en mai. Mais personne ne voulait se projeter aussi loin en cette soirée amère, après un tournoi globalement réussi. Ce sera le dernier chapitre de la période fructueuse de Patrick Fischer en tant qu'entraîneur national, qui aura à coeur de terminer son passage à la tête de la sélection par une belle performance.

Patrick Fischer «furieux» : «Nous voulions absolument cette médaille»