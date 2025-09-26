  1. Clients Privés
JO 2026 Flamme olympique : premières révélations sur les porteurs

ATS

26.9.2025 - 14:21

L'ancienne joueuse de tennis Flavia Pennetta et le pilote moto Francesco Bagnaia seront parmi les premiers porteurs de la flamme olympique des JO 2026 (6-22 février 2026) lors du relais qui débutera le 6 décembre à Rome. Le comité d'organisation Milano Cortina 2026 l'a annoncé vendredi.

Keystone-SDA

26.09.2025, 14:21

Outre Pennetta, lauréate de l'US Open 2015, et Bagnaia, double champion du monde MotoGP, les premiers relayeurs, tous italiens, seront le chanteur Achille Lauro, un jeune autiste Andrea Antonello et son père Franco, la cheffe Lucia Tellone et Dario Pivirotto qui a déjà porté la flamme olympique lors des JO 1956 de Cortina et de 2006 de Turin.

Comme le veut la tradition olympique, l'allumage aura lieu à Olympie le 26 novembre. La flamme restera dans un premier temps en Grèce pour un premier relais de neuf jours à travers le pays, avant de rallier Rome le 4 décembre.

Le relais de la flamme proprement dit débutera le 6 décembre à Rome. La flamme olympique, portée par 10'001 relayeurs, traversera l'Italie du nord au sud et d'est en ouest pendant 63 jours sur 12'000 kilomètres avec des passages dans des sites iconiques comme Sienne, Pompéi ou Côme.

Elle passera par Cortina le 26 janvier avant d'arriver à Milan le 6 février pour la cérémonie d'ouverture prévue dans le stade de San Siro.

