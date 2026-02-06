Petit coup de chaud pour Odermatt et von Allmen à la veille de la descente

  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Odermatt et von Allmen ont eu chaud à la veille de la descente

ATS

6.2.2026 - 12:17

Le troisième et dernier entraînement de la descente olympique de Bormio, remporté par le Canadien James Crawford, n'a pas apporté de grands enseignements. De nombreux coureurs ont décidé de le zapper.

Marco Odermatt se fait une belle frayeur à l'entraînement

Marco Odermatt se fait une belle frayeur à l'entraînement

Marco Odermatt a eu chaud lors du 3e et dernier entraînement en vue de la descente olympique prévue samedi à Bormio.

06.02.2026

Keystone-SDA

06.02.2026, 12:17

06.02.2026, 12:58

Deux écoles se sont affrontées vendredi: celle de la régénération et celle des derniers ajustements. Stefan Rogentin, les Italiens Franzoni, Casse et Schieder ou encore l'Américain Ryan Cochran-Siegle ont choisi le repos. Odermatt, von Allmen, Monney et l'Italien Dominik Paris ont eux effectué les derniers tests. Ils étaient 23 au départ.

Alexis Monney a fait trois secteurs avant de mettre la flèche à droite histoire de garder de l'influx. Les trois autres favoris ont tous rallié l'arrivée sans forcer leur talent. Franjo von Allmen s'est quand même fait une très grosse chaleur sur un virage sur le haut. Le chien fou de Boltigen a pris une trace et a bien failli sortir. Il s'est repris de justesse et a terminé sa course tranquillement.

JO 2026 - Ski alpin. Le Fribourgeois Alexis Monney prêt pour un nouvel exploit sur la Stelvio ?

JO 2026 - Ski alpinLe Fribourgeois Alexis Monney prêt pour un nouvel exploit sur la Stelvio ?

A noter que Marco Odermatt a lui aussi vu son ski prendre une trace dans cette courbe qui avait été fatale à l'Autrichien Daniel Hemetsberger la veille. Plus de peur que de mal pour lui puisqu'il a pris le départ de ce troisième galop d'essai et qu'il a pris la 2e place.

JO 2026. «Aucun esprit olympique ici» : Odermatt sévère avant le coup d’envoi

JO 2026«Aucun esprit olympique ici» : Odermatt sévère avant le coup d’envoi

Milan-Cortina : la Suisse lance ses Jeux avec ambition

Milan-Cortina : la Suisse lance ses Jeux avec ambition

Avec 175 athlètes engagés dans 14 disciplines, la Suisse aborde les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina avec ambition, portée par plusieurs leaders capables de viser les premières places.

05.02.2026

