Coups durs pour l'équipe féminine helvétique de ski freestyle avant la finale olympique du Big Air lundi soir à Livigno. Mathilde Gremaud, touchée à la hanche, et Anouk Andraska, au poignet, ont dû déclarer forfait.

Mathilde Gremaud a été placée sur une civière dans l'aire d'arrivée. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

C'est lors de l'entraînement avant les trois runs finaux que les deux Suissesses ont chuté. L'entraîneur Greg Tuscher explique ce qui s'est passé: «Anouk, c'est une blessure au poignet. Pour Mathilde, elle est allée faire un contrôle à l'hôpital à Livigno au niveau du bassin. Ca n'a pas l'air d'être trop grave, mais c'est suffisamment sérieux pour ne pas prendre le départ.»

Dans la soirée, Swiss-Ski a précisé la nature des blessures: Mathilde Gremaud souffre d'une «forte contusion à la hanche», tandis qu'Anouk Andraska s'est fracturé le métacarpe. «Compte tenu des circonstances, les deux athlètes vont bien», a écrit la fédération dans un communiqué.

Sur place, Greg Tuscher a donné davantage de détails concernant la chute de la Gruérienne: «Mathilde a chuté sur le nosebutter. Elle a accroché le bout du tremplin et a atterri trop court sur son bassin au niveau du haut de la bosse. Mais bon, plus de peur que de mal parce c'était une chute très impressionnante. Je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est OK.»

Si l'entraîneur national se voulait rassurant, il n'a pas caché avoir eu une petite crainte: J'ai eu un petit flashback de ce qui s'est passé à Steamboat pour un Norvégien (réd: William Bostadlökken) qui s'en est moins bien sorti et qui est resté paralysé. Je dirais qu'elle est heureusement «bien tombée» avec ce mouvement de catapulte où elle est partie un peu dans tous les sens. J'ai pu discuter avec elle et ça avait l'air d'aller."